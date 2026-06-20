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बरेली में BLO पर पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप; ग्रामीणों ने प्रशासन की यह मांग

बरेली में BLO पर पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: आंवला तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंधरपुर शिवनगर में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने BLO पर प्रधान पक्ष से मिलीभगत करके मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि आपत्तिजनक और कथित रूप से फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं.

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि पंचायत निर्वाचन नामावली 2026 की अंतिम मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं.

उनका दावा है कि गांव के करीब 400 पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जबकि लगभग 150 नए नाम बिना उचित सत्यापन के जोड़ दिए गए. शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य वैध दस्तावेज मौजूद हैं.

साथ ही वह वर्षों से ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी और मतदाता हैं. इसके बावजूद उनके नाम अंतिम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए. वहीं, जिन लोगों के नाम जोड़े गए उनका मौके पर सत्यापन तक नहीं किया गया.