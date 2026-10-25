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बरेली में भाजपा की जनसभा; हार्टमैन मैदान से हुंकार भरेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, 2027 के चुनाव पर नजर

बरेली : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा चुनावी मोड में नजर आने लगी है. बरेली में एक नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की जनसभा को इसी सियासी तैयारी की अहम कड़ी माना जा रहा है. हार्टमैन कॉलेज के पास स्थित रामलीला मैदान में होने वाली इस सभा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और संगठन की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है।





इससे पहले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में जनसभा कर रुहेलखंड की सियासत में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की थी. उस दौरान सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार समेत क्षेत्र की कई लोकसभा सीटों पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार अभियान तेज किया था. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं.





अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा एक बार फिर बरेली में बड़ी सभा की तैयारी कर रही है. पिछले महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का यह कार्यक्रम जिले में भाजपा का दूसरा बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा. पार्टी इसे संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है.





सर्किट हाउस में बनी रणनीति : जनसभा की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई. इसमें कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और आयोजन को सफल बनाने के लिए संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर चर्चा की. कैबिनेट मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का आगमन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का अवसर है. उन्होंने सभी से एकजुट होकर जनसभा को सफल बनाने का आह्वान किया.

