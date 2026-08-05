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बरेली में सड़क हादसा: बिथरी चैनपुर में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, दोनों चालकों की मौके पर मौत

बरेली के बिथरी चैनपुर में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई.

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ट्रकों के केबिन में फंसे चालकों ने तोड़ा दम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:22 PM IST

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बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो ट्रक चालकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास हुआ, जहां आमने-सामने से आ रहे दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और चालक केबिन में ही फंस गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.

क्रेन से हटाए गए दुर्घटनाग्रस्त ट्रक, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. (Video Credit: ETV Bharat)

क्रेन की मदद से सड़क से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन: पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रकों में फंसे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि एक ट्रक में सेब लदे थे, जबकि दूसरे ट्रक में बैटरियों का सामान भरा हुआ था. टक्कर के बाद सड़क पर सेब और बैटरियां बिखर गईं, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

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सेब और बैटरियों से भरे ट्रकों में भीषण टक्कर, सड़क पर बिखरा सामान. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीटीटीवी कैमरों के जरिए हादसे के कारणों की जांच जारी: पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है.

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इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत. (Photo Credit: ETV Bharat)

वाहन मालिकों की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है. वहीं सीओ देवेश सिंह ने बताया कि वाहन मालिकों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है. शुरुआती जांच में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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