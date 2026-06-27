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बरेली में मोहर्रम के जुलूस के दौरान नोट लुटाने पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद पुलिस ने कानून-व्यवस्था संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया. लाठीचार्ज के बाद कुछ देर के लिए घटनास्थल पर भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बरेली: बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पदारथपुर गांव में मोहर्रम के जुलूस के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कथित तौर पर ताजियेदारों के बीच नोट लुटाने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद शुरू हो गया.

मोहर्रम जुलूस में नोट उड़ाने पर भिड़े दो पक्ष: स्थानीय लोगों का दावा है कि नोट ग्राम प्रधान चुनाव को ध्यान में रखकर लुटाए गए थे, जिसके चलते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. हालांकि, इस दावे की अभी तक प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. वीडियो में लोगों के बीच धक्का-मुक्की और पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास दिखाई दे रहा है. पुलिस वीडियो के आधार पर भी पूरे मामले की जांच कर रही है.

पदारथपुर में ताजियेदारों के बीच हिंसक झड़प: सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पदारथपुर गांव में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच नोट लुटाने को लेकर विवाद हो गया था. पुलिस ने जब दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया तो कुछ लोग पुलिस से भी उलझ गए. इसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है.

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