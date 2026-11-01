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भीषण सड़क हादसे से कांपा बरेली का शाही इलाका

भीषण सड़क हादसे से कांपा बरेली का शाही इलाका ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: शाही थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों पर सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आकिब और दयाराम ने दम तोड़ दिया. दो युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया. हादसे में घायल चार अन्य लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.



दो युवकों की मौत, चार घायल (Photo Credit: ETV Bharat)

कहां हुआ हादसा: शाही थाना क्षेत्र के लालकुआं बस अड्डे के पास हादसा हुआ. जहां दो बाइकें आमने-सामने से आ रही थीं. इसी दौरान दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार छह लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद करते हुए उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया.

