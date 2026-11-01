भीषण सड़क हादसे से कांपा बरेली का शाही इलाका
दो युवकों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, चार अस्पताल में भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:25 PM IST
बरेली: शाही थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों पर सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आकिब और दयाराम ने दम तोड़ दिया. दो युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया. हादसे में घायल चार अन्य लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
कहां हुआ हादसा: शाही थाना क्षेत्र के लालकुआं बस अड्डे के पास हादसा हुआ. जहां दो बाइकें आमने-सामने से आ रही थीं. इसी दौरान दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार छह लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद करते हुए उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया.
हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में तहरीर मिलने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.- अजय कुमार, सीओ, मीरगंज
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंच गए. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है.
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