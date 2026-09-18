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बरेली में मेरठ जैसे हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, बोरी में डालकर फेंकी लाश

बरेली के भुता थाना क्षेत्र में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और इसके बाद लाश बोरी में डालकर फेंकी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:51 PM IST

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बरेली: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम मामले की तरह बरेली के भुता थाना क्षेत्र में भी पति की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक पप्पू (40 वर्ष) की रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने के बाद शव को हरे रंग के कट्टे में भरा गया.

इसके बाद मोटरसाइकिल से करीब चार किलोमीटर दूर मिर्जापुर भट्ठे के पास नहर की झाड़ियों में शव फेंक दिया गया. इसके बाद पप्पू की पत्नी नरगिस खुद थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी.

चार साल के प्रेम प्रसंग में हुआ मर्डर: आरोपी राजा की निशानदेही पर नहर किनारे मिला शव. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस को गुमराह करने के बाद आरोपी ने कबूला जुर्म: पुलिस ने आरोपी राजा उर्फ रियाज की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है. पुलिस के अनुसार नरगिस ने 15 सितंबर को पति पप्पू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. अगले दिन 16 सितंबर को उसने फैजनगर निवासी राजा उर्फ रियाज के खिलाफ पति की हत्या किए जाने की तहरीर दी. पुलिस ने राजा को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

घर के अंदर ही दिया गया खौफनाक वारदात को अंजाम: पुलिस का कहना है कि शुरुआत में आरोपी पूछताछ के दौरान लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में उसने घटना के संबंध में पूरी जानकारी दे दी. आरोपी के बयान के मुताबिक 11 सितंबर की रात वह नरगिस के घर पहुंचा था. पुलिस के अनुसार राजा ने बताया कि नरगिस ने पप्पू के पैर पकड़े और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को कट्टे में भरकर मोटरसाइकिल से नहर की झाड़ियों में फेंक दिया गया.

नहर की झाड़ियों से बरामद हुआ पप्पू का शव: राजा की निशानदेही पर पुलिस नरगिस और राजा को लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची. वहां झाड़ियों के बीच से पप्पू का शव बरामद कर लिया गया. सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से तमाम साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

चार साल के प्रेम प्रसंग में हुई पति की हत्या: घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है. पूछताछ में आरोपी राजा ने नरगिस से करीब चार वर्ष से प्रेम संबंध होने की बात कबूल की है. भुता थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में हत्या के कारणों और अन्य लोगों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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