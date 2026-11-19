श्रीकृष्ण जन्मभूमि आस्था का विषय, राजनीतिक चश्मे से देखने से बचें: भूपेंद्र चौधरी
बरेली पहुंचे पूर्व भाजपा अध्यक्ष, विपक्ष पर लगाया समाज बांटने का आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:01 PM IST
बरेली: विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुख रहनेवाला है. इसके संकेत भी भाजपा की रणनीतिक बैठक में मिल चुकी है. बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने साफ कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए आस्था, परंपरा और विरासत का विषय है. उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने से बचने की भी सलाह दी. मथुरा में राधे-राधे कमल खिला दे जैसे नारे को उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा दिखाने का जरिया बताया.
बरेली के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे.गोरखपुर से अखिलेश यादव की यात्रा पर कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा और 10 साल तक नेता विपक्ष के कार्यकाल को नकारात्मक राजनीति का उदाहरण करार दिया. चुनाव के समय शुरू की गई यात्रा पर चुटकी लेते हुए भूपेंद्र चौधरी ने इसे मौसमी लोगों का चुनाव के समय लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश मात्र बताया और दावा किया कि जनता अखिलेश यादव से जवाब जरूर मांगेगी.
भूपेंद्र चौधरी के निशाने पर कांग्रेस भी रही. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पार्टी पर उन्होंने जाति, भाषा और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया.विदेश में जाकर देशविरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है.
कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर भी भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा. आजम खान पर यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर अवैध और अनैतिक गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया. हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने कोर्ट में मामला होने की बात कहते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही
भूपेंद्र चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन,सोनिया गांधी की आत्मकथा के साथ वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी दल को गठबंधन बनाने और अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच जाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष के पास देश के विकास के लिए कोई सकारात्मक सोच और नीति का अभाव है.
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