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श्रीकृष्ण जन्मभूमि आस्था का विषय, राजनीतिक चश्मे से देखने से बचें: भूपेंद्र चौधरी

बरेली सर्किट हाउस में भूपेंद्र चौधरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा की ओर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुख रहनेवाला है. इसके संकेत भी भाजपा की रणनीतिक बैठक में मिल चुकी है. बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने साफ कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए आस्था, परंपरा और विरासत का विषय है. उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने से बचने की भी सलाह दी. मथुरा में राधे-राधे कमल खिला दे जैसे नारे को उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा दिखाने का जरिया बताया.

बरेली के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे.गोरखपुर से अखिलेश यादव की यात्रा पर कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा और 10 साल तक नेता विपक्ष के कार्यकाल को नकारात्मक राजनीति का उदाहरण करार दिया. चुनाव के समय शुरू की गई यात्रा पर चुटकी लेते हुए भूपेंद्र चौधरी ने इसे मौसमी लोगों का चुनाव के समय लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश मात्र बताया और दावा किया कि जनता अखिलेश यादव से जवाब जरूर मांगेगी.