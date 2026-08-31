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बरेली में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

जरूरतमंदों के आधार से खुलवाते थे फर्जी खाते: लाखों का लोन कराकर आपस में बांट लेते थे पैसे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आधार से जारी कराते थे सिम, बनवाते थे फर्जी खाते: पुलिस के मुताबिक गिरोह जरूरतमंद लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था. आधार के जरिए नए मोबाइल सिम जारी कराने के बाद फर्जी दस्तावेजों से अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे. खातों में दो-तीन महीने तक वेतन के नाम पर रकम ट्रांसफर की जाती थी, जिससे बैंक रिकॉर्ड में नियमित आय दिखाई दे. इसके बाद फर्जी परिचय पत्र, फॉर्म-16 और वेतन पर्चियां तैयार कर आवेदक को सरकारी कर्मचारी दर्शाया जाता था.

इनके कब्जे से 3.50 लाख रुपये नकद, 75 ATM कार्ड, 28 चेकबुक, सात बैंक पासबुक, 12 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड समेत बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं. गिरोह का एक आरोपी अभी फरार है.

बरेली: भोजीपुरा थाना पुलिस ने सरकारी योजना के नाम पर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

लाखों की रकम निकालकर लाभार्थी को देते थे मामूली हिस्सा: अच्छी सिबिल दिखाकर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों से 15 से 20 लाख रुपये तक का लोन स्वीकृत कराया जाता था. लोन की रकम फर्जी दस्तावेजों से खोले गए खातों में ट्रांसफर होने के बाद आरोपी चेक और एटीएम के जरिए रकम निकाल लेते थे. लाभार्थी को कुछ रकम देकर बाकी पैसा आपस में बांट लिया जाता था. पुलिस के अनुसार लखीमपुर खीरी निवासी एक व्यक्ति के नाम पर 20 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया गया, लेकिन उसे केवल 71 हजार रुपये दिए गए.

दबिश देकर चार गिरफ्तार, एक की तलाश जारी: बाकी रकम गिरोह ने हड़प ली. पुलिस ने आरोपियों के पास से कैनरा बैंक की मुहर, फर्जी पहचान पत्र, आधार-पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं. एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भोजीपुरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मॉडर्न विलेज स्थित एक मकान में दबिश दी. यहां से राम नयन गुप्ता उर्फ कृष्ण कन्हैया, राकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता और ऋषभ कुमार सक्सेना को गिरफ्तार किया गया.

फरार आरोपी और बैंक लेनदेन की हो रही जांच: मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है. फरार आरोपी की तलाश के साथ गिरोह के पूरे नेटवर्क और बैंक खातों के लेनदेन की जांच की जा रही है.

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