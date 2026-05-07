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बरेली: पत्नी से संबंधों के शक में दोस्त बना दुश्मन, गला दबाकर की ई-रिक्शा चालक की हत्या

हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चंद्रप्रकाश का ई-रिक्शा लेकर मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया है.

बरेली: बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में खेत में मिले युवक के शव मामले का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक की हत्या उसके ही एक परिचित ने पत्नी से अवैध संबंधों के शक में की थी.

शराब पीने के बाद गला दबाकर की हत्या: 30 मार्च को भमोरा थाना क्षेत्र के ग्राम कीरतपुर के पास एक खेत में अज्ञात युवक का शव मिला था. पुलिस ने शव की शिनाख्त चंद्रप्रकाश निवासी आशापुर आंवला के रूप में की, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. पूछताछ में पता चला कि आरोपी सिंकू उर्फ मुकेश को शक था कि उसकी पत्नी और चंद्रप्रकाश के बीच अनैतिक संबंध हैं. घटना वाले दिन आरोपी चंद्रप्रकाश को ई-रिक्शा में साथ ले गया, जहां दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर विवाद के दौरान सिंकू ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल: क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि ई-रिक्शा चालक चंद्रप्रकाश की हत्या के मामले में सिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच और आरोपी के कबूलनामे से यह साफ हो गया है कि हत्या के पीछे की मुख्य वजह आपसी मनमुटाव और शक था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. इस खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस ने राहत की सांस ली है और चंद्रप्रकाश के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है.

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