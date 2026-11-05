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बरेली में महामंडलेश्वर की गौशाला पर चला BDA का बुलडोजर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीसरी बार हुई कार्रवाई

बिना नक्शा स्वीकृति कराया गया था निर्माण, कई नोटिस के बाद हुई कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सुर्खा क्षेत्र में गुरुवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई. बीडीए की टीम ने महामंडलेश्वर आचार्य संजीव गौड़ की गौशाला पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया.

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस अचानक कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला. इस विवादित परिसर पर पहले भी दो बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी थी.

कार्रवाई से पहले गोवंश को नगर निगम की गौशाला में कराया शिफ्ट. (Video Credit: ETV Bharat) गौशाला खाली कराकर चलाया गया बुलडोजर: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जीआरएम स्कूल के पास रेलवे लाइन के नजदीक चल रही इस गौशाला में बीडीए के अधिकारी सुबह-सुबह ही दलबल के साथ पहुंचे थे. किसी भी संभावित विरोध या हंगामे से निपटने के लिए आसपास के सभी रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी. कार्रवाई शुरू करने से पहले गौशाला में मौजूद सभी गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया और नगर निगम की गौशाला में भिजवाया गया. इसके तुरंत बाद पूरे परिसर को खाली कराकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तीसरी बार चला बुलडोजर. (Photo Credit: ETV Bharat)