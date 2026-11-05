बरेली में महामंडलेश्वर की गौशाला पर चला BDA का बुलडोजर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीसरी बार हुई कार्रवाई
सुर्खा क्षेत्र में महामंडलेश्वर संजीव गौड़ की बिना स्वीकृति बनी गौशाला पर बीडीए की टीम ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:39 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सुर्खा क्षेत्र में गुरुवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई. बीडीए की टीम ने महामंडलेश्वर आचार्य संजीव गौड़ की गौशाला पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया.
पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस अचानक कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला. इस विवादित परिसर पर पहले भी दो बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी थी.
गौशाला खाली कराकर चलाया गया बुलडोजर: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जीआरएम स्कूल के पास रेलवे लाइन के नजदीक चल रही इस गौशाला में बीडीए के अधिकारी सुबह-सुबह ही दलबल के साथ पहुंचे थे. किसी भी संभावित विरोध या हंगामे से निपटने के लिए आसपास के सभी रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी. कार्रवाई शुरू करने से पहले गौशाला में मौजूद सभी गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया और नगर निगम की गौशाला में भिजवाया गया. इसके तुरंत बाद पूरे परिसर को खाली कराकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढहा दिया गया.
बिना स्वीकृति कराया गया था निर्माण और मिले थे नोटिस: बीडीए अधिकारियों के मुताबिक इस गौशाला का निर्माण विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की स्वीकृति लिए बिना कराया गया था. इस संबंध में गौशाला संचालक को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. आखिरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण को यह तीसरी बार ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी. अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया है.
महामंडलेश्वर ने जताया कोर्ट के फैसले पर सम्मान: गौशाला संचालक महामंडलेश्वर आचार्य संजीव गौड़ ने कहा कि वह माननीय न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से गौशाला का सामान और गायों को हटाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय देने की अपील की थी. हालांकि उन्हें और वक्त नहीं मिल पाया और प्राधिकरण ने अपनी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी. बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कई बार नोटिस देने के बाद जब निर्माण नहीं हटाया गया, तब पुलिस की कड़ी निगरानी में यह कदम उठाया गया.
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