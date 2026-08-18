बरेली कैंट बोर्ड ने शुरू की नकटिया नदी बचाने की कवायद, किला नदी को भी हमदर्द का इंतजार
कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से 21 अगस्त को विशेष पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 11:10 AM IST
बरेली : बीते कुछ दशकों में अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक कचरे और अवैध सीवर के गंदा पानी से नकटिया नदी की हालत एक नाले जैसी हो गई है. ऐसे में नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जिला प्रशासन और बरेली छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) ने हाल ही में कई बड़े अभियान शुरू किए गए हैं. नदी को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं. ऐसे बरेली के लोग अब किला नदी के भी संरक्षण की उम्मीद लगाए हैं.
कैंट बोर्ड की पहल के बाद वर्षों से बदहाली का दंश झेल रही नकटिया नदी के पुनर्जीवन की उम्मीद जगी है. बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की CEO डॉ. तनु जैन ने नकटिया नदी के पुनर्जीवन की दिशा में पहल शुरू की है. उन्होंने नदी को नया जीवन देने के लिए योजना तैयार करने के साथ जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है. इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना से बातचीत कर योजना को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.
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