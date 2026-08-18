ETV Bharat / state

बरेली कैंट बोर्ड ने शुरू की नकटिया नदी बचाने की कवायद, किला नदी को भी हमदर्द का इंतजार

कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से 21 अगस्त को विशेष पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

बरेली की नदियों का होगा उद्धार.
बरेली की नदियों का होगा उद्धार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : बीते कुछ दशकों में अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक कचरे और अवैध सीवर के गंदा पानी से नकटिया नदी की हालत एक नाले जैसी हो गई है. ऐसे में नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जिला प्रशासन और बरेली छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) ने हाल ही में कई बड़े अभियान शुरू किए गए हैं. नदी को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं. ऐसे बरेली के लोग अब किला नदी के भी संरक्षण की उम्मीद लगाए हैं.

जानकारी देतीं बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की CEO डॉ. तनु जैन. (Video Credit : ETV Bharat)

कैंट बोर्ड की पहल के बाद वर्षों से बदहाली का दंश झेल रही नकटिया नदी के पुनर्जीवन की उम्मीद जगी है. बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की CEO डॉ. तनु जैन ने नकटिया नदी के पुनर्जीवन की दिशा में पहल शुरू की है. उन्होंने नदी को नया जीवन देने के लिए योजना तैयार करने के साथ जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है. इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना से बातचीत कर योजना को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

नकटिया नदी बचाने की कवायद तेज.
नकटिया नदी बचाने की कवायद तेज. (Photo Credit : ETV Bharat)
इस कड़ी में 21 अगस्त को सुबह 9 बजे कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से विशेष पर्यावरणीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इसमें व्यापक पौधरोपण के साथ नकटिया नदी के पुनर्जीवन से जुड़ी प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा.हालांकि बरेली की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी किला नदी को अभी हमदर्द का इंतजार है. उत्तराखंड से बरेली तक का सफर तय करने वाली किला नदी अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है. नदी का पानी भयंकर प्रदूषण की चपेट में है. नदी के आसपास गंदगी और प्रदूषण के कारण इसका प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है. कई स्थानों पर नदी की जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतें भी हैं.बहरहाल नकटिया नदी को पुनर्जीवित करने की पहल से यह उम्मीद जरूर जगी है कि बरेली की नदियों को लेकर अब गंभीरता से काम हो सकता है. जरूरत है कि इसी तरह किला नदी के संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और नदी की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए भी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए.

यह भी पढ़ें : बरेली: सरकार ने नहीं सुनी गुहार तो ग्रामीणों ने ही बना डाला 25 फीट लम्बा पुल

यह भी पढ़ें : बरेली: उफनती नदी में उतरना पड़ा महंगा, 2 युवकों की डूबने से मौत

TAGGED:

BAREILLY NAKATIA RIVER
WATER CONSERVATION
BAREILLY KILA RIVER
BAREILLY CANTT BOARD
WATER CONSERVATION IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.