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भाई की हत्या का खुलासा; तहरीर देने वाला ही निकला कातिल, पुलिस ने तमंचे सहित दबोचा

बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में बीते 30 अप्रैल की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

बरेली में भाई की हत्या का खुलासा.
बरेली में युवक की हत्या का खुलासा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 7:31 AM IST

2 Min Read
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बरेली : फरीदपुर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि जिस व्यक्ति ने अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं जांच में असली आरोपी निकला. इस मामले में आरोपी उमेश पाल सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं.



क्षेत्राधिकारी अंजना दहिया के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 अप्रैल की रात इन्द्रपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद भाई उमेश पाल ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्विलांस टीम, एसओजी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले. जिसके बाद शक की सुई शिकायतकर्ता उमेश पाल पर जाकर टिक गई.

पुलिस ने उमेश पाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि प्रेम प्रसंग के निजी मामले में इंद्रपाल सहयोग नही कर रहा था. इसके बाद से परिवार में तनाव बढ़ गया था. समाज में काफी बदनामी हो रही थी. इसी गुस्से में उसने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद खुद को बचाने और गांव के कुछ लोगों को फंसाने के लिए उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी. क्षेत्राधिकारी अंजना दहिया ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हत्या का खुलासा कर दिया है. आरोपी के खिलाफ हत्या के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं.

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