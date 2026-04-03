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बरेली: बहेड़ी में महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, जश्न में डूबा परिवार

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेड़ी क्षेत्र स्थित बंजरिया गांव में एक महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है, जिससे पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया है. इस अनोखी और सुखद घटना की खबर जैसे ही फैली, आसपास के लोग भी परिवार को बधाई देने के लिए उमड़ पड़े. ग्राम बंजरिया निवासी राजकुमार की पत्नी स्वाति को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

एक बेटे और दो बेटियों का जन्म: स्वाति ने 3 अप्रैल 2026 को बरेली के एक निजी अस्पताल में तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया. इन नवजातों में एक बेटा और दो बेटियां शामिल हैं, जिन्हें पाकर परिवार निहाल हो गया है. डॉक्टरों की टीम के अनुसार, प्रसूता और तीनों नवजात शिशु पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं. जच्चा-बच्चा की बेहतर सेहत की खबर मिलते ही अस्पताल से लेकर गांव तक खुशी की लहर दौड़ गई है.

मिठाई बांटकर मनाई खुशी: एक साथ तीन बच्चों के जन्म की खबर सुनते ही राजकुमार के घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा. परिजनों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की. रिश्तेदारों और पड़ोसियों का घर पर तांता लगा हुआ है, जो बच्चों को देखने और आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं. गांव के बुजुर्ग इसे भगवान का विशेष आशीर्वाद मान रहे हैं और परिवार की समृद्धि की कामना कर रहे हैं.