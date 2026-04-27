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बरेली: बहेड़ी में झोलाछाप डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन, 60 वर्षीय महिला की तड़पकर मौत

बहेड़ी में एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 60 वर्षीय महिला प्रेमवती की मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही और बदसलूकी का आरोप लगाया.

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सर्दी-बुखार के इलाज ने ली बुजुर्ग महिला की जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 5:51 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक तथाकथित झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 60 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है. मौत के बाद महिला के परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि गोहरी गांव निवासी प्रेमवती रविवार शाम पास के गांव सक्रस में एक निजी क्लिनिक पर अपना इलाज कराने गई थीं. उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी जिसके समाधान के लिए वह इस क्लिनिक पर पहुंची थीं.

झोलाछाप डॉक्टर पर हत्या का आरोप: परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक पर मौजूद कथित डॉक्टर ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं दीं, जिनमें से एक खुराक उन्हें मौके पर ही खिला दी गई. आरोप है कि इंजेक्शन लगने और दवा लेने के कुछ ही देर बाद प्रेमवती की हालत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ने लगी. घबराए परिजनों ने डॉक्टर से तत्काल सहायता और उचित उपचार की मांग की, लेकिन आरोप है कि उसने जिम्मेदारी लेने के बजाय उन्हें क्लिनिक से बाहर निकाल दिया. परिजनों के मुताबिक क्लिनिक से बाहर आने के कुछ ही देर बाद प्रेमवती ने सड़क किनारे तड़पते हुए दम तोड़ दिया.

बरेली पुलिस ने दर्ज की FIR: जब परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे, तो महिला सड़क पर मृत अवस्था में मिलीं. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

फरार झोलाछाप डॉक्टर की तलाश: स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अपील की है कि क्षेत्र में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर उन्हें बंद किया जाए. लोगों का कहना है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वस्त किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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