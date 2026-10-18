बरेली में 4 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला, बागपत में 60 वर्षीय महिला तालाब में डूबी!
बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र और बागपत में छपरौली थाना क्षेत्र के सिनौली गांव की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:00 AM IST
बरेली/बागपत : बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के चार दिन से लापता युवक का शव शनिवार को नगर के एक तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया. बाईपास स्थित तालाब में शव मिलने की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं बागपत में 60 वर्षीय महिला का शव उसके घर के पीछे तालाब से बरामद हुआ.
बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मोहल्ला शिकोही निवासी लईक अहमद उर्फ मामा का बेटा मोहम्मद सुहेल (21) बीते 14 अक्टूबर को शाम करीब चार बजे घर से बिना बताए कहीं गया था. देर शाम तक उसके घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.
बागपत : घर के पीछे तालाब में उतराता मिला चार दिन से लापता महिला का शव
छपरौली थाना क्षेत्र के सिनौली गांव में चार दिन से लापता महिला (60) का शव शनिवार सुबह उसके घर के पीछे स्थित तालाब में उतराता मिला. शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तालाब से शव निकलवाया और पंचनामा भरने की कार्रवाई की. हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए लिखित सहमति दी. जिसके बाद महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया.
थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि सिनौली निवासी कंवरपाल मान की पत्नी सतबीरी देवी बीते 14 अक्टूबर को अचानक लापता हो गई थीं. इस बाबत गुमशुदगी की सूचना दी गई थी. शनिवार सुबह करीब आठ बजे घर के पीछे तालाब में सतबीरी देवी का शव उतराता दिखाई दिया था. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव बाहर निकलवाया. हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार दिया. इसके चलते लिखित सहमति लेकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.
बेटे गौरव का कहना है कि करीब दो साल पहले मां (सतबीरी देवी) छत से गिर गई थीं. हादसे में उनके पैर में रॉड डाली गई थी. इसके बाद से उन्हें चलने-फिरने में परेशानी थी और वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थीं. आशंका है कि 14 अक्टूबर को बाहर जाते समय उनका पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गई होंगी. कंवरपाल खेतीबाड़ी करते हैं. उनके दो बेटे गौरव मान सीआईएसएफ और राहुल मान आरपीएफ में तैनात हैं. परिवार में पुत्रवधुएं रूपा और वर्षा तथा तीन बच्चे साथ रहते हैं.
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