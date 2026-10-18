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बरेली में 4 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला, बागपत में 60 वर्षीय महिला तालाब में डूबी!

तालाब में मिले शव. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली/बागपत : बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के चार दिन से लापता युवक का शव शनिवार को नगर के एक तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया. बाईपास स्थित तालाब में शव मिलने की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं बागपत में 60 वर्षीय महिला का शव उसके घर के पीछे तालाब से बरामद हुआ.

बरेली ; घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat) बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मोहल्ला शिकोही निवासी लईक अहमद उर्फ मामा का बेटा मोहम्मद सुहेल (21) बीते 14 अक्टूबर को शाम करीब चार बजे घर से बिना बताए कहीं गया था. देर शाम तक उसके घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.