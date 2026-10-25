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बरेली में शुगर मिल की नीलामी अटकने की खबर से भड़के किसान, तहसील में हंगामा-प्रदर्शन

तहसील परिसर में मौजूद किसान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली : दीपावली पर गन्ना का बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद संजोए किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. नीलामी प्रक्रिया में अड़चन के चलते शुगर मिल की नीलामी टल गई है. जिससे नाराज किसानों और किसान नेताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन, हंगामा किया. हालांकि एडीएम संतोष कुमार ने सोमवार को नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन देकर स्थिति संभाली.

बताया गया कि बहेड़ी के मुड़िया मुकर्रमपुर स्थित केसर शुगर मिल की 11.443 हेक्टेयर जमीन की नीलामी के लिए 24 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी. जमीन का न्यूनतम मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये रखा गया था. लंबे समय से गन्ना भुगतान का इंतजार कर रहे किसानों को उम्मीद थी कि जमीन की बिक्री से उनकी बकाया रकम मिलने का रास्ता साफ होगा. इससे दिवाली की खरीदारी के साथ आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी. इसी आस में किसान और किसान नेता तहसील परिसर पहुंचे थे.



जमीन की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए चार खरीदार तहसील पहुंचे थे. इनमें किच्छा निवासी ग्यारसी लाल अग्रवाल, रुद्रपुर निवासी पुनीत अग्रवाल की एपी ट्रेडर्स, एसएनजी इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और किच्छा निवासी अजय पाल यादव शामिल थे. हालांकि, इनमें से डिमांड ड्राफ्ट केवल एसएनजी इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किया गया. यही कारण रहा कि प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण नीलामी आगे नहीं बढ़ सकी.