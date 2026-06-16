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बरेली अर्जुन मौर्य हत्याकांड; परिजनों और ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, चौपला रोड जाम कर किया प्रदर्शन

बारादरी थाना क्षेत्र में सोमवार रात हत्या कर दी गई थी. परिजनों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की मांग की है.

बरेली अर्जुन मौर्य हत्याकांड के खुलासे के लिए सड़क जाम-प्रदर्शन.
बरेली अर्जुन मौर्य हत्याकांड के खुलासे के लिए सड़क जाम-प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 2:36 PM IST

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बरेली : बारादरी थाना क्षेत्र में डीजे संचालक अर्जुन मौर्य की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में मंगलवार को परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया. आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने चौपला रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग कर रहे थे. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

बरेली में सड़क जाम कर प्रदर्शन.
बरेली में सड़क जाम कर प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)



बता दें, संजय नगर स्थित गोसाई गोटिया निवासी अर्जुन मौर्य डीजे संचालन का कार्य करता था. सोमवार देर रात वह काम समाप्त करके घर लौट रहा था. रास्ते में चार लोगों ने उसे रोक लिया और किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उसके सिर में गोली मार दी गई. गोली लगने पर अर्जुन गंभीर रूप से घायल होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा.

बरेली में सड़क जाम कर प्रदर्शन.
बरेली में सड़क जाम कर प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)



घटना की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे. इसके बाद घायल अर्जुन को आननफानन अस्पताल पहुंचाय गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. अर्जुन के पिता राकेश मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि घटना के 24 घंटे बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे एसपी सिटी मानुष पारीक ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाया और जाम खुलवाया. एसपी सिटी मानुष पारीक का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

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