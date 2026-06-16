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बरेली अर्जुन मौर्य हत्याकांड; परिजनों और ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, चौपला रोड जाम कर किया प्रदर्शन

बरेली अर्जुन मौर्य हत्याकांड के खुलासे के लिए सड़क जाम-प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )