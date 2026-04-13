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बरेली के आंवला में बिना अनुमति अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर रोक, प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाए नियम

बरेली के आंवला में बिना अनुमति डॉ. अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने के प्रयास को SDM विदुषी सिंह ने रुकवा दिया है.

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क्षेत्राधिकारी आंवला नितिन कुमार मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:09 PM IST

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बरेली: बरेली जनपद के आंवला तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव गोठा खंडुवा में बिना अनुमति बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश को प्रशासन ने समय रहते रोक दिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और चल रहे काम को तत्काल बंद करवा दिया. SDM विदुषी सिंह ने बताया कि गांव स्थित गाटा संख्या 372 की भूमि का उपयोग पिछले करीब 6 वर्षों से अंबेडकर पार्क के रूप में किया जा रहा है. यह विशेष जमीन स्थानीय ग्रामीणों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज बताई जा रही है.

बिना अनुमति खोदा जा रहा था गड्ढा: प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा पार्क परिसर में मूर्ति स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था. जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, क्षेत्राधिकारी आंवला नितिन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और काम रुकवाते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि किसी भी सार्वजनिक या विवादित स्थान पर महापुरुषों की मूर्ति स्थापित करने के लिए उचित प्रशासनिक अनुमति लेना ज़रूरी होता है. बिना विधिक अनुमति के ऐसा कोई भी कदम उठाना नियमों और कानून के विरुद्ध माना जाता है.

ग्रामीणों ने दिया शांति का आश्वासन: अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने आश्वस्त किया कि वे कानून का पूरा पालन करेंगे. ग्रामीणों ने कहा कि वे 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के बाद मूर्ति स्थापना की विधिक प्रक्रिया शुरू करेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन को औपचारिक सूचना देने और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही मूर्ति की स्थापना की जाएगी. पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण गांव में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हुई और मामला शांतिपूर्वक सुलझ गया.

नियमों के पालन पर ज़ोर: SDM विदुषी सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को मूर्ति स्थापना से जुड़े सभी विधिक नियमों की विस्तृत जानकारी दे दी गई है. नियमानुसार आवेदन करने और उच्चाधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जा सकेगी. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है. प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण या स्थापना से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ज़रूर लें.

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