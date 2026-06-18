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बरेली एंटी करप्शन: तहसील सदर का संग्रह अमीन जोरावर सिंह 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

प्लॉट के पैसे निकालने की रिपोर्ट लगाने के नाम पर घूस मांग रहा अमीन चढ़ा एंटी करप्शन टीम के हत्थे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही एंटी करप्शन टीम एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करने में सफल रही है. हालांकि, विजिलेंस टीम द्वारा लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बावजूद सरकारी विभागों में बैठे रिश्वतखोर कर्मचारियों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है. कलेक्ट्रेट परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित तहसील सदर में तैनात एक संग्रह अमीन को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की विशेष ट्रैप टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए जोरावर सिंह (55 वर्ष) को गिरफ्तार किया. कलेक्ट्रेट के बाद अब तहसील सदर में गिरी गाज: पकड़ा गया आरोपी जोरावर सिंह मूल रूप से बरेली के थाना भुता क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में तहसील सदर में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत है. जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता सुरेश चंद्र निवासी थाना बारादरी, बरेली ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से इस संबंध में लिखित शिकायत की थी. पीड़ित ने आरोप लगाया था कि प्लॉट खरीदने के लिए धन निकासी संबंधी आवेदन पर रिपोर्ट लगाकर फाइल आगे बढ़ाने के बदले संग्रह अमीन द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने मामले का पूरी गोपनीयता से सत्यापन किया और नियमानुसार ट्रैप की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की. बरेली तहसील सदर की कैंटीन के पास विजिलेंस का छापा. (Photo Credit: ETV Bharat)