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बरेली एंटी करप्शन टीम का एक्शन, फरीदपुर के कानूनगो को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया

बरेली: बरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने चकबंदी विभाग के एक कानूनगो को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी कानूनगो जमीन की नाप-तौल करने के बदले शिकायतकर्ता से अवैध रकम की मांग कर रहा था. जानकारी के मुताबिक, शाहजहांपुर निवासी आरोपी कानूनगो कमल सुधीर शुक्ला वर्तमान में बरेली की फरीदपुर तहसील में तैनात था. पीड़ित ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) से की थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया.

जमीन की पैमाइश के बदले मांगी थी रिश्वत: शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया. बुधवार शाम करीब 5:22 बजे टीम ने फतेहगंज पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी की और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम पकड़ी, उसे दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बरेली के थाना कोतवाली ले जाया गया, जहाँ उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. एंटी करप्शन प्रभारी जितेंद्र सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर इस सफल कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है.