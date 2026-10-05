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यूपी राज्यसभा चुनाव: टिकट मिलते ही बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी की लहर, जताया पार्टी का आभार

बरेली/ आगरा: चुनाव कोई भी हो, जब बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती है, तो हर किसी की नजरें चौक्कनी हो जाती हैं. उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो सूची जारी की है, उसने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दी है. 'टिकट मिला और जश्न शुरू', जैसे ही नामों का ऐलान हुआ, बरेली से लेकर आगरा तक समर्थक सड़कों पर उतर आए. बरेली के कद्दावर नेता और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को दिल्ली का टिकट मिल चुका है, वहीं आगरा में पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान का कद बढ़ाकर पार्टी ने सबको चौंका दिया है.

पापा की राजनीतिक विरासत को बढ़ाएंगी: झारखंड के राज्यपाल और बरेली के पूर्व सांसद संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है. पार्टी के फैसले के बाद बरेली में संतोष गंगवार के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है. श्रुति गंगवार पिछले कुछ समय से बरेली में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं. वह वर्तमान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष भी हैं. वह बैंक से जुड़ी जिम्मेदारी संभालने के साथ वह शहर और आसपास आयोजित होने वाले विभिन्न सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी लगातार भाग लेती रही हैं. हाल के वर्षों में बैंक के कामकाज और उसकी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है.

पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए वह हृदय से धन्यवाद देती हैं.- श्रुति गंगवार, राज्यसभा प्रत्याशी, बीजेपी

वनमंत्री ने दी बधाई: वनमंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बरेली स्थित भारत सेवा ट्रस्ट पहुंचकर श्रुति गंगवार से मुलाकात की. साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा हेतु प्रत्याशी घोषित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने इस मौके पर श्रुति गंगवार जी के उज्ज्वल भविष्य और सफल कार्यकाल की कामना की. साथ ही आशा व्यक्त है कि वे अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगी. उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए उन्हें एक बार फिर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।



राम प्रताप सिंह चौहान को मौका (Photo Credit: ETV Bharat)

आगरा में खुशी की लहर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगरा के एत्मादपुर से पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान को नया मौका दिया है. भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए राम प्रताप चौहान को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने जब राम प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की तो आगरा में समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है. पार्टी ने उनका कद बढ़ाया है.





चौहान का राजनीतिक सफर: आगरा के सूर्य नगर निवासी भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान पहली बार सन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट से एत्मादपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे. संगठन में उनकी सक्रियता लंबे समय से रही है. राम प्रताप सिंह चौहान सन 1991 से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था. इसके बाद संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. इसके बाद राम प्रताप सिंह चौहान बीजेपी जिलाध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र महामंत्री और प्रदेश मंत्री जैसी जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं. सन 2023 में उन्हें भाजपा ने प्रदेश महामंत्री बनाया गया था. सन 2026 में दोबारा प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है.



प्रत्याशियों ने जताया आभार: इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा द्वारा उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा के संगठन को, वरिष्ठ नेतृत्व को बधाई देते हुए आभार जताया. यूपी से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार प्रकाश पाल ने कहा सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो मुझ जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता को, जो 36 साल से अधिक समय से पार्टी का काम कर रहा था, उसको आज मौका दिया है और प्रदेश में संदेश देने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर निष्ठापूर्वक लगा रहेगा तो पार्टी के नेतृत्व का ध्यान उस पर जरूर है और आज मुझे उम्मीदवार बनाने से पार्टी में यह संदेश जाएगा.

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