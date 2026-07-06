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बरेली में अलंकार अग्निहोत्री बोले- राम मंदिर धनराशि की जांच हो, सच्चाई सामने आएगी

अग्निहोत्री का राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का दावा, निष्पक्ष जांच की मांग, बयान दर्ज कराने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे.

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राम मंदिर चढ़ावे विवाद: बरेली में पूर्व अधिकारी की जांच की मांग और न्याय की अपील (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 4:40 PM IST

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बरेली: पूर्व पीसीएस अधिकारी और पूर्व शहर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राम मंदिर में चढ़ावे और धनराशि के उपयोग को लेकर कथित अनियमितताओं का मुद्दा फिर से उठाया है. उन्होंने दावा किया कि मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और अब तक केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष होती है तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.

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सोमवार को अलंकार अग्निहोत्री अपना बयान दर्ज कराने के लिए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले से सुनवाई का समय लिया गया था. इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था और आज भी अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हैं. उनका कहना था कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह न्यायालय का रुख करेंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय की मांग करेंगे.

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि अब वह सरकारी सेवा का हिस्सा नहीं हैं. आगे समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे. उन्होंने बताया कि उन्होंने राम नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसके माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा.

कमिश्नर कार्यालय पहुंचने के दौरान परिसर में उनके समर्थकों की भीड़ रही. बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि इस मामले में जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

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