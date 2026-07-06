ETV Bharat / state

बरेली में अलंकार अग्निहोत्री बोले- राम मंदिर धनराशि की जांच हो, सच्चाई सामने आएगी

राम मंदिर चढ़ावे विवाद: बरेली में पूर्व अधिकारी की जांच की मांग और न्याय की अपील ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: पूर्व पीसीएस अधिकारी और पूर्व शहर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राम मंदिर में चढ़ावे और धनराशि के उपयोग को लेकर कथित अनियमितताओं का मुद्दा फिर से उठाया है. उन्होंने दावा किया कि मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और अब तक केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष होती है तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) सोमवार को अलंकार अग्निहोत्री अपना बयान दर्ज कराने के लिए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले से सुनवाई का समय लिया गया था. इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.