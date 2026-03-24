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​सपा-बसपा और कांग्रेस के बाद अब ASP के हुए ब्रह्मस्वरूप सागर, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई सदस्यता

बरेली की राजनीति में बड़ा उलटफेर. दिग्गज नेता ब्रह्मस्वरूप सागर ने थामा आजाद समाज पार्टी (ASP) का दामन.

ब्रह्मस्वरूप सागर और अन्य का स्वागत करते चंद्रशेखर आजाद.
ब्रह्मस्वरूप सागर और अन्य का स्वागत करते चंद्रशेखर आजाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:27 AM IST

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बरेली : यूपी की सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाले दिग्गज नेता ब्रह्मस्वरूप सागर के बाबत सभी अटकलों पर विराम लग गया है. समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाओं के बीच ब्रह्मस्वरूप सागर ने बीते सोमवार को आधिकारिक तौर पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (ASP) की सदस्यता ग्रहण कर ली. पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात के बाद उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली. सागर के इस कदम को रुहेलखंड क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के लिए एक बड़े विस्तार और राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ भी मौजूद रहे.

ब्रह्मस्वरूप सागर और अन्य का स्वागत करते चंद्रशेखर आजाद.
ब्रह्मस्वरूप सागर और अन्य का स्वागत करते चंद्रशेखर आजाद. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, ब्रह्मस्वरूप सागर का राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है. उन्होंने शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी. इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर और जोन इंचार्ज जैसे अहम पदों पर रहे. बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रदेश महासचिव भी रहे. ऐसे में संगठन चलाने का उनका अनुभव काफी मजबूत माना जाता है. पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि ब्रह्मस्वरूप सागर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. हालांकि तमाम अटकलों पर विराम लग गया है.


ब्रह्मस्वरूप सागर के आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद बरेली और आसपास के इलाकों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सागर के साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी ASP की सदस्यता ली. जिससे पार्टी को बरेली और बदायूं में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस मौके पर रवि मौर्य, नेम सिंह लोधी, मुकेश सागर, मोहम्मद शाकिर, एडवोकेट राजेंद्र सागर, मोहम्मद जिब्रान, मनोज सागर, जितेंद्र कुमार, आफताब अहमद, एडवोकेट नीरज, रामकुमार और साहिब अल्वी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ब्रह्मस्वरूप सागर के आने से संगठन को बरेली मंडल में नई ताकत मिलेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी. वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्रह्मस्वरूप सागर का अनुभव और जमीनी पकड़ बरेली में आजाद समाज पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है. आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका पार्टी की दिशा तय करने में अहम होगी.

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