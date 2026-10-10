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बरेली में प्रेमिका से बातचीत के शक में प्रेमी ने फेंका था तेजाब, डेढ़ साल बाद गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : प्रेम प्रसंग में शक और रंजिश किस हद तक खतरनाक रूप ले सकती है, इसका मामला बरेली में सामने आया है. करीब डेढ़ साल पहले अंकुश पर हुए तेजाब हमले की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, एक युवती से अंकुश की बातचीत होने से नाराज आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर तेजाब से हमला किया था. मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कासगंज निवासी चन्द्रकेश उर्फ चन्द्रवीर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी चन्द्रकेश (25) ग्राम तबालपुर, थाना ढोलना, जिला कासगंज का रहने वाला है. आरोपी का एक युवती से प्रेम प्रसंग था. इसी बीच युवती की अंकुश से बातचीत होने को लेकर आरोपी के मन में रंजिश पैदा हो गई. आरोप है कि इसी खुन्नस में उसने अपने साथी के साथ मिलकर अंकुश को निशाना बनाया और उस पर तेजाब फेंक दिया.