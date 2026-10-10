बरेली में प्रेमिका से बातचीत के शक में प्रेमी ने फेंका था तेजाब, डेढ़ साल बाद गिरफ्तार
मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चन्द्रकेश उर्फ चन्द्रवीर को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:55 PM IST
बरेली : प्रेम प्रसंग में शक और रंजिश किस हद तक खतरनाक रूप ले सकती है, इसका मामला बरेली में सामने आया है. करीब डेढ़ साल पहले अंकुश पर हुए तेजाब हमले की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, एक युवती से अंकुश की बातचीत होने से नाराज आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर तेजाब से हमला किया था. मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कासगंज निवासी चन्द्रकेश उर्फ चन्द्रवीर को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी चन्द्रकेश (25) ग्राम तबालपुर, थाना ढोलना, जिला कासगंज का रहने वाला है. आरोपी का एक युवती से प्रेम प्रसंग था. इसी बीच युवती की अंकुश से बातचीत होने को लेकर आरोपी के मन में रंजिश पैदा हो गई. आरोप है कि इसी खुन्नस में उसने अपने साथी के साथ मिलकर अंकुश को निशाना बनाया और उस पर तेजाब फेंक दिया.
इस मामले में 7 मार्च 2025 को यादराम वर्मा की तहरीर पर आंवला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी थी. विवेचना के दौरान संदिग्धों की गतिविधियों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की पड़ताल से आरोपी की भूमिका सामने आई.
पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर 2026 को चन्द्रकेश उर्फ चन्द्रवीर को आंवला-अलीगंज रोड पर अरिल नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में की गई. आरोपी की गिरफ्तारी में थाना भमोरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की भूमिका रही.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया, आंवला क्षेत्र में युवक के ऊपर तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी को साक्ष्य के आधार पर डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
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