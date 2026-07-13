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शराब के नशे में छेड़छाड़ आरोपी का थाने में हंगामा; CCTNS गेट का शीशा तोड़ा, पहुंचा अस्पताल

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की.

सीओ हाइवे देवेश कुमार.
सीओ हाइवे देवेश कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:20 AM IST

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बरेली: जिले के बिथरी चैनपुर थाने में छेड़छाड़ के एक आरोपी ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर CCTNS कार्यालय के गेट पर लगे शीशे पर हाथ मार दिया, जिससे शीशा टूट गया. उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से कट गया.

पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिथरी चैनपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे शहर के एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. फिलहाल, आरोपी का इलाज चल रहा है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

सीओ हाइवे देवेश कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2026 को बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने डायल-112 पर अपने साथ छेड़छाड़ और गाली-गलौज किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी.

सीओ हाइवे देवेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलने पर पीआरवी टीम ने आरोपी अनिल पुत्र खैदा लाल, निवासी ग्राम चैनपुर को हिरासत में लेकर स्थानीय थाने पहुंचाया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की.

पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी शराब के नशे में था. इसी बीच वह पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और आवेश में आकर CCTNS कार्यालय के गेट पर लगे शीशे पर हाथ दे मारा. शीशा टूटने से उसके दाहिने हाथ में गहरी चोट लग गई और तेज खून बहने लगा.

घटना के बाद पुलिस ने बिना देर किए आरोपी को CHC बिथरी चैनपुर भेजा. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया. आरोपी की हालत अब सामान्य है और उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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