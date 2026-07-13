ETV Bharat / state

शराब के नशे में छेड़छाड़ आरोपी का थाने में हंगामा; CCTNS गेट का शीशा तोड़ा, पहुंचा अस्पताल

सीओ हाइवे देवेश कुमार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: जिले के बिथरी चैनपुर थाने में छेड़छाड़ के एक आरोपी ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर CCTNS कार्यालय के गेट पर लगे शीशे पर हाथ मार दिया, जिससे शीशा टूट गया. उसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से कट गया. पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिथरी चैनपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे शहर के एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. फिलहाल, आरोपी का इलाज चल रहा है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है. सीओ हाइवे देवेश कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2026 को बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने डायल-112 पर अपने साथ छेड़छाड़ और गाली-गलौज किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. सीओ हाइवे देवेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)