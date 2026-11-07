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बरेली में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या: घर के अंदर मिला शव, संपत्ति विवाद की आशंका

पति की मौत के बाद घर में अकेली रहती थीं नत्थो देवी, प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पैगा गांव में एक निसंतान बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 75 वर्षीय महिला का शव उनके ही घर के अंदर मिलने से इलाके में हत्या की आशंका जताई जा रही है. मृतका के पति की मौत एक साल पहले ही हो चुकी थी और वह अपने घर में बिल्कुल अकेली जीवन बिता रही थीं.

अकेले रहने वाली महिला का मिला शव और पुलिस की एंट्री: जानकारी के मुताबिक पैगा गांव की रहने वाली नत्थो देवी के पति रोशन लाल का लगभग एक वर्ष पूर्व निधन हो चुका था. उनकी कोई संतान नहीं थी और मायके पक्ष में भी उनका कोई सगा भाई या भतीजा नहीं बचा था. पति की मौत के बाद से वह अपने पैतृक घर में तन्हा ही रह रही थीं. शनिवार दोपहर करीब एक बजे भोजीपुरा पुलिस को सूचना मिली कि घर के अंदर महिला का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है.