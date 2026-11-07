बरेली में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या: घर के अंदर मिला शव, संपत्ति विवाद की आशंका
बरेली के भोजीपुरा में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला नत्थो देवी का शव उनके घर में संदिग्ध हालत में मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:24 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पैगा गांव में एक निसंतान बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 75 वर्षीय महिला का शव उनके ही घर के अंदर मिलने से इलाके में हत्या की आशंका जताई जा रही है. मृतका के पति की मौत एक साल पहले ही हो चुकी थी और वह अपने घर में बिल्कुल अकेली जीवन बिता रही थीं.
अकेले रहने वाली महिला का मिला शव और पुलिस की एंट्री: जानकारी के मुताबिक पैगा गांव की रहने वाली नत्थो देवी के पति रोशन लाल का लगभग एक वर्ष पूर्व निधन हो चुका था. उनकी कोई संतान नहीं थी और मायके पक्ष में भी उनका कोई सगा भाई या भतीजा नहीं बचा था. पति की मौत के बाद से वह अपने पैतृक घर में तन्हा ही रह रही थीं. शनिवार दोपहर करीब एक बजे भोजीपुरा पुलिस को सूचना मिली कि घर के अंदर महिला का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है.
फील्ड यूनिट ने जुटाए साक्ष्य और हत्या की पुष्टि: सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँच गए. जिला मुख्यालय से विशेष फील्ड यूनिट को भी तुरंत बुलाया गया जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कई अहम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. सीओ हाईवे देवेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में महिला की हत्या होने की पुष्टि हो गई है.
संपत्ति विवाद और खुलासे के लिए पुलिस की विशेष टीमें: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या की असली वजह और तरीका पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा. हालांकि शुरुआती पड़ताल में संपत्ति के विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है. इस सनसनीखेज घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर दिया है. पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है.
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