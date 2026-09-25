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अग्निवीर भर्ती में मेडिकल टेस्ट पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार

बरेली में आयोजित अग्निवीर भर्ती के दौरान फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:22 AM IST

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बरेली : अग्निवीर भर्ती में मेडिकल पास कराने और भर्ती कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से रुपये वसूलने वाले पांच लोगों को कैंट पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर अभ्यर्थियों को सेना के अधिकारियों और मिलिट्री अस्पताल से संपर्क होने का भरोसा देकर रकम लेने का आरोप है. आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 9100 रुपये, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और भर्ती व मेडिकल से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते सीओ आशुतोष. (Video Credit : ETV Bharat)



सीओ आशुतोष के मुताबिक 23 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि जाट रेजिमेंट सेंटर में चल रही अग्निवीर भर्ती के दौरान कुछ लोग अभ्यर्थियों को मेडिकल में पास कराने और फर्जी तरीके से भर्ती कराने के नाम पर रुपये मांग रहे हैं. सूचना पर कैंट पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने भर्ती स्थल के आसपास निगरानी शुरू की. इसके बाद घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा गया.

पूछताछ में अभ्यर्थियों को भर्ती और मेडिकल में पास कराने का भरोसा देकर रुपये लेने की बात सामने आई है. रकम नकद और ऑनलाइन माध्यम से लिए जाने की जानकारी भी सामने आई. आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा, विशाल यादव, राजवीर उर्फ कैलाश, धर्मेंद्र सिंह और नूर अहमद के रूप में हुई है.

सीओ आशुतोष ने बताया कि घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. विशाल यादव और धर्मेंद्र सिंह का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. अब आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अभ्यर्थियों से की गई कथित वसूली के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

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