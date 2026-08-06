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BPSC AEDO पेपर लीक: भाभा रिसर्च सेंटर का टेक असिस्टेंट रोशन कुमार गिरफ्तार मुंबई से गिरफ्तार

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में कार्यरत एक टेक्निकल असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है.

BARC का टेक्निकल असिस्टेंट गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपी की पहचान नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के ककरिया गांव निवासी रौशन कुमार के रूप में हुई है. आर्थिक अपराध इकाई का आरोप है कि रौशन कुमार ने परीक्षा केंद्र में फर्जी पहचान के साथ प्रवेश कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की थी.

AEDO भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली: आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, अप्रैल 2026 में आयोजित AEDO भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली की शिकायतें सामने आने के बाद मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई थी. जांच के दौरान कई तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर रौशन कुमार की संलिप्तता सामने आई.

मुंबई से पटना ला रही EOU की टीम: एएसपी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया. टीम 3 अगस्त को मुंबई पहुंची और ट्रॉम्बे स्थित BARC परिसर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जा रहा है, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

परीक्षा केंद्र पर मौजूद था रौशन कुमार: EOU की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि 17 अप्रैल 2026 को नालंदा जिले के सोहसराय स्थित पीएल साहू हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर रौशन कुमार मौजूद था. जांच एजेंसी के अनुसार, अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसने परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जैमर लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों जैसी टी-शर्ट पहन रखी थी. इसी वेशभूषा का फायदा उठाकर वह परीक्षा केंद्र के भीतर घूमता रहा, जिससे किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ. जांच एजेंसी का मानना है कि यह पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी.

BARC में प्राप्त कर रहा था प्रशिक्षण: सूत्रों के मुताबिक, रौशन कुमार की नियुक्ति वर्ष 2025 में देश की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर हुई थी. वह वर्तमान में वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था. जांच एजेंसियों का कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्था में कार्यरत होने के बावजूद उसका नाम भर्ती परीक्षा में कथित सेटिंग और धांधली के मामले में सामने आना गंभीर चिंता का विषय है.