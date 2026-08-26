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बारावफात को लेकर प्रशासन अलर्ट; संभल को 5 जोन और 16 सेक्टरों में बांटा गया, मेरठ में भी विशेष चौकसी

बारावफात को 'ईद-ए-मिलाद-उन-नबी' या 'मौलिद' भी कहते हैं. यह मौका पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब की याद का दिन है.

बारावफात को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट.
बारावफात को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:52 AM IST

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संभल/मेरठ : बारावफात पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है. संवेदनशील इलाकों और जुलूस मार्गों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पैदल मार्च और निरीक्षण किया जा रहा है. भीड़भाड़ और जुलूस वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है. जुलूस के दौरान सुचारू यातायात के लिए रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. अफवाहों और भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए पुलिस सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय किया गया है.

बारावफात को लेकर पुलिस-प्रशासन मुस्तैद. (Video Credit : ETV Bharat)


संभल में बारावफात के करीब 3 किलोमीटर लंबे जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. साथ ही एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने चार थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों और जुलूस मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया. कस्बे के संवेदनशील इलाकों में कार्तिक मंदिर, सपा सांसद के दीपा सराय स्थित के आसपास के इलाके, जामा मस्जिद के आसपास और अन्य क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया.

मेरठ में पुलिस गश्त.
मेरठ में पुलिस गश्त. (Photo Credit : ETV Bharat)


संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पूरे जिले को 5 जोन और 16 सेक्टर में बांटकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है. जुलूस को लेकर पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है. थाना और मोहल्ला स्तर पर लोगों के साथ बैठक कर संवाद भी किया गया है.

संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मेरठ में एआई और 3500 CCTV कैमरों से रखी जा रही नजर

मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की अगुवाई में भारी पुलिस बल सड़कों पर उतरा. यह फ्लैग मार्च इंदिरा चौक, बुढ़ाना गेट, जली कोठी और घंटाघर होते हुए रेलवे चौराहे तक निकाला गया. इस दौरान एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव, एसपी क्राइम, एडीएम सिटी बृजेश सिंह समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.



​ADG भानु भास्कर ने बताया कि ​शहर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. बाजारों में सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. एंटी-रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा गया है. क्षेत्र में लगभग 3500 CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. इसके अतिरिक्त घुड़सवार पुलिस और स्थानीय थानों-चौकियों की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं. नागरिकों से त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई है.

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