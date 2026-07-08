भूस्खलन और जहरीली गैस के खतरे से चिरमिरी बरतूंगा मुख्य मार्ग बंद, 3 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित
SECL ने सुरक्षा कारणों से बरतूंगा रोड बंद कर दिया है. वैकल्पिक मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 8, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 11:27 AM IST
एमसीबी: कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी में बरतूंगा मुख्य मार्ग को भूस्खलन और संभावित दुर्घटना की आशंका के चलते अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. एसईसीएल (SECL) चिरमिरी ओपन कास्ट प्रबंधन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है. प्रशासन ने भी आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग से आवागमन के निर्देश जारी किए हैं.
जमीन में दरारों से निकल रही गैस
चिरमिरी-बरतूंगा मुख्य मार्ग से लगे ओपन कास्ट माइंस क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन में दरारें आ गई हैं. इन दरारों से गैस निकलने की भी जानकारी सामने आई है. लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों के कटाव से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में सड़क से गुजरना जोखिमपूर्ण मानते हुए एसईसीएल प्रबंधन ने मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है.
"चिरमिरी बरतूंगा पुराना रोड बहुत खतरनाक"
उप क्षेत्रीय प्रबंधक, चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस अरुण सिंह चौहान ने बताया कि लगातार बारिश के कारण खदान क्षेत्र से लगी जमीन में दरारें और धंसान की स्थिति उत्पन्न हुई है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद किया गया है.
अंदर कोयले में आग लगी हुई है. बारिश के कारण पानी का रिसाव भी हुई है. अंदर चट्टानों के टूटने की आवाज भी सुनाई दी है, जिससे ये रोड आने जाने के लिए सुरक्षित नहीं है. ये रास्ता बहुत खतरनाक स्थिति में है. सभी से अपील है कि वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करें -अरुण सिंह चौहान, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस एमसीबी
उप क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि वैकल्पिक रास्ते से दूरी बढ़ी है लेकिन दूरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी लोगों की सुरक्षा है, लोगों से अपील है कि अपनी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें. अधिकारी ने बताया कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. जैसे ही मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होगा, आवागमन बहाल करने पर निर्णय लिया जाएगा.
रोड बंद करने से बढ़ी दूरी
वहीं सड़क बंद होने से बरतूंगा क्षेत्र के लगभग 3,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं. सबसे अधिक परेशानी डीएवी पब्लिक स्कूल के करीब 1,500 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को होगी, जिन्हें अब प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर स्कूल और अन्य गंतव्यों तक पहुंचना पड़ेगा. इसके अलावा क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी और आम लोगों की दैनिक आवाजाही भी प्रभावित होगी.
मार्ग बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग लंबा होने से समय, ईंधन और आर्थिक भार बढ़ेगा. लोगों ने प्रशासन और एसईसीएल से सुरक्षित एवं सुविधाजनक वैकल्पिक सड़क उपलब्ध कराने और मुख्य मार्ग को जल्द सुरक्षित बनाकर पुनः शुरू करने की मांग की है.
वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन सड़क बंद होने से हजारों लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है. उन्होंने प्रशासन और एसईसीएल से वैकल्पिक मार्ग को बेहतर बनाने और शीघ्र स्थायी समाधान निकालने की मांग की.