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बारापुला फेज-3 की रफ्तार पर लगा मर्जिंग पॉइंट का ब्रेक, सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया ड्रोन सर्वे

नई दिल्ली: दिल्ली में पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने के लिए जिस बारापुला फेज-3 का लंबे समय से इंतजार था, वो आखिरकार 29 सितंबर को जनता को समर्पित कर दिया गया. करीब 1635 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट को सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, ताकि मयूर विहार, सराय काले खां और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर आसान हो सके और डीएनडी तथा रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके. प्रोजेक्ट की कहानी हालांकि जितनी बड़ी है, उतनी ही लंबी इसकी निर्माण यात्रा भी रही है.

सरकार और अधिकारियों की तरफ से इसका सबसे बड़ा फायदा यही बताया गया कि पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को डीएनडी और रिंग रोड के मौजूदा दबाव वाले हिस्सों का वैकल्पिक रास्ता मिलेगा. खासकर नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले वाहनों के लिए भी ये एक वैकल्पिक कॉरिडोर बन सकता है. लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इसके खुलने के साथ ही सामने आ गया.

एक तरफ समय और लागत दोनों बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के लिहाज से प्रोजेक्ट में कई महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं. यमुना पर करीब 550 मीटर का एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज बनाया गया है और पूरे कॉरिडोर में कई इंटरचेंज और लूप्स हैं, जिनका मकसद अलग-अलग दिशाओं से आने वाले ट्रैफिक को बिना सिग्नल के आगे निकालना है. जून 2026 में आखिरी डेक स्लैब डाला गया था और इसके साथ यमुना के ऊपर दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए थे.

बारापुला फेज-3 को 2014 में मंजूरी मिली थी और निर्माण 2015 में शुरू हुआ था, इसे 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरियों, पेड़ों और यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के चलते प्रोजेक्ट करीब एक दशक तक लटका रहा,शुरुआती स्वीकृत लागत करीब 1260 करोड़ रुपये थी, जबकि उद्घाटन के समय इसकी लागत 1635 करोड़ रुपये बताई गई है.

30 सितंबर को आम लोगों के लिए रास्ता खुला और पहले ही दिन करीब तीन किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला. कई वाहन चालकों को जिस सफर के करीब 15 मिनट में पूरा होने की उम्मीद थी, उसमें काफी ज्यादा समय लगा. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने मौके का निरीक्षण किया और ड्रोन सर्वे तक कराया. सबसे बड़ी समस्या सामने आई सराय काले खां के पास सुंदरियल लूप के आसपास. यहां मयूर विहार की तरफ से आने वाला ट्रैफिक, सुंदरियल लूप से आने वाले वाहन और डीएनडी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक एक जगह पर मिल रहा है.

यमुना पर करीब 550 मीटर का एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज बनाया गया (ETV Bharat)

पुलिस की जांच में मर्जिंग पॉइंट की ज्योमेट्री भी सवालों के घेरे में

नई फेज-3 रोड तीन लेन की है, लेकिन आगे जाकर ट्रैफिक को पुराने बारापुला हिस्से में जाना पड़ता है, जहां क्षमता तुलनात्मक रूप से कम है,यानी नई सड़क ने क्षमता बढ़ाई लेकिन आगे जाकर वही ट्रैफिक एक संकरे हिस्से में पहुंच रहा है,इसी को फिलहाल सबसे बड़ी अड़चन माना जा रहा है,ट्रैफिक पुलिस की जांच में मर्जिंग पॉइंट की ज्योमेट्री भी सवालों के घेरे में आई है.

कुछ जगहों पर वाहनों की एंट्री को अस्थायी तौर पर नियंत्रित किया गया

जहां ट्रैफिक को धीरे-धीरे मर्ज होने की जरूरत है, वहां अचानक और अपेक्षाकृत तीखे तरीके से वाहन एक-दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं,नतीजा ये हुआ कि जिस कॉरिडोर को ट्रैफिक जाम कम करने के लिए बनाया गया था, उसके खुलने के बाद खुद उसी पर लंबी कतारें लग गईं. स्थिति संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बैरिकेड और कोन लगाकर ट्रैफिक को चैनलाइज करना पड़ा,कुछ जगहों पर वाहनों की एंट्री को अस्थायी तौर पर नियंत्रित भी किया गया,दूसरे दिन दूसरी लेन को भी खोला गया, लेकिन इसके बावजूद मयूर विहार की तरफ ट्रैफिक का दबाव बना रहा,हालांकि इसका एक सकारात्मक असर भी देखने को मिला.

सराय काले खां बस टर्मिनल के सामने रिंग रोड पर

रिपोर्टों के मुताबिक बारापुला फेज-3 खुलने के बाद सराय काले खां बस टर्मिनल के सामने रिंग रोड पर कुछ ट्रैफिक दबाव कम हुआ. यानी प्रोजेक्ट से ट्रैफिक को पूरी तरह खत्म करने के बजाय अलग-अलग रास्तों में बांटने की क्षमता जरूर दिखाई दे रही है. फिलहाल ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी मिलकर मर्जिंग पॉइंट को बेहतर बनाने के विकल्प देख रहे हैं. इसमें मर्ज की ज्योमेट्री को ज्यादा स्मूद करना, ट्रैफिक चैनलाइजेशन, जरूरत के मुताबिक सिग्नल या कंट्रोल सिस्टम और कुछ ट्रैफिक को एनएच-24 की तरफ डायवर्ट करने जैसे विकल्प शामिल हैं. नेविगेशन ऐप्स को भी नए कॉरिडोर के वास्तविक ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब से अपडेट करने की बात सामने आई है,तो बारापुला फेज-3 की पूरी तस्वीर क्या है.

ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी के सामने शुरुआती कमियों को दूर करने की चुनौती

एक तरफ करीब 1635 करोड़ रुपये की लागत वाला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. यमुना पर नया एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज है, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी का रास्ता है और रिंग रोड तथा डीएनडी पर दबाव बांटने की क्षमता है. लेकिन दूसरी तरफ प्रोजेक्ट की लंबी देरी, बढ़ी हुई लागत और सबसे अहम बात, खुलने के तुरंत बाद सामने आया मर्जिंग और लेन क्षमता का संकट भी है. अब असली परीक्षा इस बात की है कि क्या ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी इन शुरुआती कमियों को जल्दी ठीक कर पाते हैं या फिर बारापुला फेज-3 दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में एक नया बोतलनेक बनकर रह जाता है. फिलहाल इतना जरूर है कि जिस सड़क से दिल्ली को रफ्तार मिलने की उम्मीद थी, उसके खुलने के महज दो दिन बाद ही उसकी डिजाइन और ट्रैफिक प्लानिंग की परीक्षा शुरू हो चुकी है.

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