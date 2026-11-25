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बारां के लाल का कमाल: 8 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार और 20 मिनट शीर्षासन, बच्चों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बच्चों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV Bharat Baran )

बारां: केंद्रीय विद्यालय बारां के कक्षा 8 के दो होनहार छात्रों ने अपनी असाधारण योग प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है. छात्र अक्षत शर्मा और शिवम योगी ने कठिन योग मुद्राओं का प्रदर्शन कर 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराते हुए जिले और विद्यालय का मान बढ़ाया है. विद्यालय के शारीरिक शिक्षक डॉ. लक्ष्य नागर ने बताया कि दोनों ही विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं. इस दौरान दोनों विद्यार्थी रीजनल योग चैंपियनशिप में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.

वीडियो बनाकर भेजा गया था: डॉ. लक्ष्य नागर ने बताया कि इनमें से अक्षत शर्मा ने नेशनल स्तर पर भी भाग लिया है. इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए दोनों विद्यार्थी पिछले चार से पांच महीनों से लगातार कड़ी मेहनत और अभ्यास कर रहे थे. विद्यालय के दोनों छात्रों ने योग मुद्रा का वीडियो बनाकर 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भेजा था, जिस पर दोनों छात्रों को 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.