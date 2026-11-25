बारां के लाल का कमाल: 8 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार और 20 मिनट शीर्षासन, बच्चों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 8 के छात्र अक्षत शर्मा और शिवम योगी ने योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जिले का नाम रोशन किया है.
Published : November 25, 2026 at 2:38 PM IST
बारां: केंद्रीय विद्यालय बारां के कक्षा 8 के दो होनहार छात्रों ने अपनी असाधारण योग प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है. छात्र अक्षत शर्मा और शिवम योगी ने कठिन योग मुद्राओं का प्रदर्शन कर 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराते हुए जिले और विद्यालय का मान बढ़ाया है. विद्यालय के शारीरिक शिक्षक डॉ. लक्ष्य नागर ने बताया कि दोनों ही विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं. इस दौरान दोनों विद्यार्थी रीजनल योग चैंपियनशिप में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.
वीडियो बनाकर भेजा गया था: डॉ. लक्ष्य नागर ने बताया कि इनमें से अक्षत शर्मा ने नेशनल स्तर पर भी भाग लिया है. इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए दोनों विद्यार्थी पिछले चार से पांच महीनों से लगातार कड़ी मेहनत और अभ्यास कर रहे थे. विद्यालय के दोनों छात्रों ने योग मुद्रा का वीडियो बनाकर 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भेजा था, जिस पर दोनों छात्रों को 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.
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8 मिनट 48 सेकंड में 108 सूर्य नमस्कार: पहली उपलब्धि विद्यालय के कक्षा 8वीं के छात्र अक्षत शर्मा के नाम दर्ज हुई है. उन्होंने मात्र 8 मिनट 48 सेकंड में 108 सूर्य नमस्कार पूर्ण कर यह शानदार उपलब्धि हासिल की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. वहीं, दूसरे होनहार विद्यार्थी शिवम योगी ने लगातार 20 मिनट तक शीर्षासन की कठिन योग मुद्रा को धारण कर एक नया अंतरराष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. दोनों विद्यार्थियों ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि शारीरिक शिक्षक डॉ. लक्ष्य नागर एवं योगाचार्य अजय राठौड़ के सानिध्य, मार्गदर्शन और कठिन प्रशिक्षण में हासिल की है.
लोगों ने दी शुभकामनाएं: विद्यार्थियों की इस असाधारण सफलता से विद्यालय परिवार में हर्ष और गर्व का माहौल है. शारीरिक शिक्षक डॉ. लक्ष्य नागर ने बताया कि उनकी यह उपलब्धि न केवल विद्यालय के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी. दोनों होनहार विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार और जिलेवासियों की ओर से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं दी गई हैं.
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