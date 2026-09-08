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बारां में 2 बहनों की मौत का कारण सीवियर निमोनिया, डॉक्टर ने बताई वजह

बारां/ कोटा: बारां में बुखार से 5 दिन के अंदर 2 सगी बहनों की मौत से हड़कंप मच गया है. मृतक दोनों बच्चियां एक ही परिवार की हैं और झालावाड़ रोड पर तेजाजी चबूतरे के पास रहती हैं. बड़ी बहन 12 साल की इशिका की 2 सितंबर को मौत हुई थी, जबकि साढ़े तीन साल की छोटी बहन अदिति ने 8 दिन तक कोटा में निजी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सोमवार को जयपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया. जिस निजी अस्पताल में उनका इलाज चला, उसके चिकित्सक का कहना था कि दोनों बहनों के सीवियर निमोनिया था. फेफड़े बहुत ही कम कर रहे थे.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश कुशवाह ने बताया कि कोटा से दोनों बच्चियों की डिटेल मंगवाई जा रही है. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. तेल फैक्ट्री क्षेत्र में तेजाजी के चबूतरे के पास रहने वाले धनराज सुमन की एक बेटी की मौत के पांच दिन बाद ही दूसरी बेटी ने भी सोमवार को कोटा से जयपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया. साढ़े तीन वर्षीय पीड़िता का 8 दिन से कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां वह वेंटिलेटर पर थी. मृतका की डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और कोविड सहित अन्य जांचें नेगेटिव आई थीं. हालांकि निजी अस्पताल के डॉक्टर का कहना था कि दोनों बहनें निमोनिया से पीड़ित थी.

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धनराज की 12 वर्षीय बेटी इशिका को रक्षा बंधन के दिन बुखार आया था. उसे बारां जिला चिकित्सालय में पल्स डाउन होने के कारण 3 घंटे बाद ही कोटा रेफर कर दिया गया, जहां 2 सितंबर को उसकी मौत हो गई. दो दिन बाद परिवार की दो और बेटियां भी बीमार हो गईं, जिनमें से एक की हालत में सुधार आ गया. वहीं दूसरी बेटी साढ़े 3 वर्षीय अदिति वेंटिलेटर पर थी. बालिकाओं के परिजन बारां से रेफर करवाने के बाद उन्हें निजी अस्पताल लेकर आए थे. यहां पर उनके टेस्ट करवाए गए थे. इनमें स्वाइन फ्लू और कॉविड ने​गेटिव आया था. एक बालिका की मौत के बाद दूसरी को चिकित्सकों ने जयपुर रेफर करने की बात कही थी, लेकिन परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले गए थे. वहां से जयपुर ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया.