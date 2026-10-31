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बारां: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को खंभे से बांधा

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक ( ETV Bharat Baran )

बारां: जिले में मांगरोल थाना क्षेत्र के बोहत गांव में शनिवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली को लापरवाही से चलाते हुए चालक ने सामने से आ रही बाइक को भीषण टक्कर मार दी. इस आमने-सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मांगरोल थाना पुलिस को हादसे की सूचना मिलते ही टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.