बारां: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को खंभे से बांधा
बारां के मांगरोल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर मौत हो गई.
Published : October 31, 2026 at 10:28 PM IST
बारां: जिले में मांगरोल थाना क्षेत्र के बोहत गांव में शनिवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली को लापरवाही से चलाते हुए चालक ने सामने से आ रही बाइक को भीषण टक्कर मार दी. इस आमने-सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मांगरोल थाना पुलिस को हादसे की सूचना मिलते ही टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.
ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धुत था: थानाधिकारी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर चालक कालूलाल सुमन कोयला कस्बे से मांगरोल की तरफ आ रहा था. इसी दौरान बमोरी कलां निवासी ओमप्रकाश सुमन और ब्रजराज धाकड़ अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोर्ट में पेशी के लिए बारां जा रहे थे. जैसे ही वे बोहत गांव के पास पहुंचे, ट्रैक्टर चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एकत्र हो गए. ट्रैक्टर चालक की इस लापरवाही और तेज गति को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने भागने का प्रयास कर रहे ट्रैक्टर चालक को मौके पर ही दबोच लिया और बिजली के एक खंभे से बांध दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धुत था और वाहन को लापरवाही से दौड़ा रहा था.
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पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे: थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों के चंगुल से चालक को छुड़वाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही मांगरोल थाना पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे शराब के नशे में अथवा लापरवाही से वाहन बिल्कुल न चलाएं. पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों से भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने और सावधानीपूर्वक बाइक चलाने की अपील की है.
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