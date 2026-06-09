बारां के सपूत ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी ने बढ़ाया जिले का गौरव, राष्ट्रपति ने वीर चक्र से किया सम्मानित
अनिमेष पाटनी ने लगभग 314 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान को मार गिराया था.
Published : June 9, 2026 at 3:54 PM IST
बारां: जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है. जिले के कुंजेड गांव के निवासी एवं भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को उनकी असाधारण वीरता, साहस और उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व के लिए देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में किया प्रदान किया गया.
अनिमेष के चाचा प्रशांत पाटनी ने बताया कि ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. सैन्य अभियान में उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए लगभग 314 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना साधते हुए दुश्मन के विमान को मार गिराया था. जिससे मिशन को बड़ी सफलता मिली. उनकी रणनीतिक क्षमता, साहसिक निर्णय और उत्कृष्ट नेतृत्व की पूरे देश में खूब सराहना हुई थी. बारां जिले के लिए यह सम्मान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जिले के एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर अनिमेष पाटनी ने भारतीय वायु सेना में अपनी प्रतिभा और पराक्रम का लोहा मनवाया है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल कुंजेड गांव बल्कि पूरा बारां जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है.
पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले बारां के सपूत ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को मिलेगा गैलंट्री अवॉर्ड 'वीर चक्र'
अनिमेष के चाचा प्रशांत पाटनी ने बताया कि जिले के युवाओं के लिए यह प्रेरणास्रोत है. ग्रुप कैप्टन पाटनी का सैन्य करियर साहस और समर्पण का प्रतीक रहा है. इससे पूर्व भी उन्होंने विभिन्न चुनौतीपूर्ण अभियानों में अपनी दक्षता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जाना भारतीय सशस्त्र बलों की वीर परंपरा का सम्मान माना जा रहा है. उनका कहना है कि अनिमेष पाटनी ने अपने अदम्य साहस और राष्ट्रसेवा के जज्बे से बारां का नाम पूरे देश में रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करती रहेगी.