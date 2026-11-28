ETV Bharat / state

बारां: 8 माह पहले बनी सड़क को खोदकर नई सड़क बना रहा पीडब्ल्यूडी, सरपंच सहित ग्रामीणों ने जताया विरोध

8 माह पुरानी सड़क को खोदते वर्कर ( ETV Bharat Baran )

बारां: 8 माह पहले ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सड़क को खोदकर पीडब्ल्यूडी की ओर से नई सड़क बनाने का मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय के नजदीक मंडोला ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच रामस्वरूप मीणा ने इसका विरोध जताया है.सरपंच रामस्वरूप मीणा ने कहा कि मुख्य सड़क से मंडोला छापर तक करीब 1 हजार फीट इंटरलॉकिंग सड़क ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, जिसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी खोदकर नई डामर की सड़क बना रहे हैं. जबकि इसी क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं, जहां सड़क की आवश्यकता है.