बारां: 8 माह पहले बनी सड़क को खोदकर नई सड़क बना रहा पीडब्ल्यूडी, सरपंच सहित ग्रामीणों ने जताया विरोध
सरपंच रामस्वरूप मीणा ने कहा कि अधिकारियों से कहा गया है कि बनी हुई सड़क को खोदने के बजाय इसे आगे बढ़ा दिया जाए
Published : November 28, 2026 at 8:00 PM IST
बारां: 8 माह पहले ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सड़क को खोदकर पीडब्ल्यूडी की ओर से नई सड़क बनाने का मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय के नजदीक मंडोला ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच रामस्वरूप मीणा ने इसका विरोध जताया है.सरपंच रामस्वरूप मीणा ने कहा कि मुख्य सड़क से मंडोला छापर तक करीब 1 हजार फीट इंटरलॉकिंग सड़क ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, जिसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी खोदकर नई डामर की सड़क बना रहे हैं. जबकि इसी क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं, जहां सड़क की आवश्यकता है.
बनी सड़क को खोदने के बजाय आगे बढ़ाया जाए: सरपंच रामस्वरूप मीणा ने कहा कि अधिकारियों से कहा गया है कि बनी हुई सड़क को खोदने के बजाय इसे आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि पहले की सड़क भी न खुदे और आगे की कच्ची सड़क भी पक्की हो जाए. या फिर खोदना आवश्यक हो तो उसका मटेरियल ग्राम पंचायत में जमा होना चाहिए.
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सड़क किस योजना में बनी, देखना पड़ेगा: ग्राम पंचायत मंडोला के ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि मुझे आए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, यह सड़क मुझसे पहले बनी है. मुझे यह देखना पड़ेगा कि किस योजना के तहत सड़क बनी है और कितनी राशि इस पर खर्च हुई है.
बजट घोषणा के तहत स्वीकृत है सड़क: मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राहुल मीणा ने बताया कि यह सड़क बजट घोषणा के तहत स्वीकृत हुई है, जिसे विधायक के कहने पर बनाया जा रहा है.गौरतलब है कि आपसी तालमेल की कमी या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ऐसे कई काम हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए. इससे सरकारी राशि का दुरुपयोग होता है, जिसका आमजन को कोई लाभ नहीं मिलता.
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