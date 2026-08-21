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बारां में ऑपरेशन व्रज प्रहार: अवैध कार्यों से कमाए सवा 3 करोड़ के वाहन एवं मकान जब्त

बारां: पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कारवाई की. उनकी अवैध कार्यों से अर्जित चल व अचल संपत्ति जब्त की. जब्त संपत्ति की कुल कीमत सवा 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश के लिए बीएनएस की धारा 107 के तहत तथा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई की गई. पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों को चिन्हित कर धारा 107 बीएनएस के तहत न्यायालय में पेश प्रस्ताव के तहत नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की. इस दौरान विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों अथवा उनके परिजनों के नाम से अर्जित बैंक खातों में जमा राशि, चौपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर सहित अन्य चल संपत्ति तथा कृषि भूमि, पक्के मकान एवं अन्य अचल संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.