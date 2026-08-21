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बारां में ऑपरेशन व्रज प्रहार: अवैध कार्यों से कमाए सवा 3 करोड़ के वाहन एवं मकान जब्त

पुलिस ने अपराध से अर्जित कमाई की संपत्तियां चिह्नित कर धारा 107 बीएनएस के तहत न्यायालय में पेश प्रस्ताव के तहत नियमानुसार जब्ती की.

Seized house in Baran
बारां में सीज मकान (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 6:25 PM IST

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बारां: पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कारवाई की. उनकी अवैध कार्यों से अर्जित चल व अचल संपत्ति जब्त की. जब्त संपत्ति की कुल कीमत सवा 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश के लिए बीएनएस की धारा 107 के तहत तथा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई की गई. पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों को चिन्हित कर धारा 107 बीएनएस के तहत न्यायालय में पेश प्रस्ताव के तहत नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की. इस दौरान विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों अथवा उनके परिजनों के नाम से अर्जित बैंक खातों में जमा राशि, चौपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर सहित अन्य चल संपत्ति तथा कृषि भूमि, पक्के मकान एवं अन्य अचल संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु. (ETV Bharat Baran)

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एसपी ने बताया कि आरोपी शुभम पुत्र भगवान प्रसाद गोस्वामी निवासी पिलिया व भगवान प्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति गोस्वामी, निवासी पिलिया की ओर से धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की कमाई से अर्जित 11 कार, 3 मोटरसाइकिल एवं 1 ट्रैक्टर, कुल 15 वाहन, अनुमानित कीमत 37.50 लाख रुपए तथा 1 पक्का मकान, अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए को कार्रवाई में शामिल किया गया. जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 7 ट्रैक्टर, 11 मोटरसाइकिल 16 कार, 6 पक्के मकान व मोबाइल जब्त किए. इसकी कीमत करीब सवा 3 करोड़ रुपए है.

पढ़ें:ऑपरेशन वज्र प्रहार: बारां में नशा तस्करी के आरोपी की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानिए क्या-क्या सीज किया

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