24 साल में सट्टे से कमाए लाखों, पुलिस ने सटोरिये रईस की 97 लाख की संपत्ति फ्रीज की
बारां जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी.
Published : June 27, 2026 at 3:12 PM IST
बारां: जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने लंबे समय से सट्टे के अवैध कारोबार में संलिप्त बड़ोरा निवासी रईस अंसारी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को फ्रीज कर दी. पुलिस ने आरोपी की 96 लाख 97 हजार 245 रुपए मूल्य की संपत्ति फ्रीज की.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री, अवैध मादक पदार्थ इत्यादि पर अंकुश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. आरोपी रईस अंसारी के खिलाफ मोठपुर थाना में पिछले 24 वर्षों के दौरान 11 प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में सट्टे के अवैध कारोबार से जुड़ा था. इसी अवैध गतिविधि से अर्जित धन से संपत्ति बनाई थी. जांच के बाद पुलिस ने उक्त संपत्ति फ्रीज कर दी.
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एसपी अंदासु ने बताया कि बडोरा निवासी रईस उर्फ रहीस उर्फ अब्दुल रईस अंसारी पुत्र अब्दुल ईसाक मोहम्मद व उसके परिवार की आजीविका के लिए आय का वैध व स्थाई स्त्रोत ना होते हुए भी मालामाल हो रहे हैं. आए दिन नई सम्पतियां अर्जित कर रहा है. रईस सट्टे का खाईवाली का सक्रिय अपराधी है, जिसने वर्ष 2002 से सट्टे की खाईवाली कर अवैध सम्पत्ति अर्जित करना शुरू किया. उसके खिलाफ थाना मोठपुर में वर्ष 2002 से 2025 तक 11 प्रकरण दर्ज है. रईस भोले भाले लोगों से सम्पर्क कर सट्टे के अंकों पर रुपयों का दांव लगवाकर खाईवाली कर अवैध तरीके से सम्पत्ति अर्जित कर रहा था.
पुलिस का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके.
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