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बारां: ट्रेडिंग टिप्स के नाम पर महिला डॉक्टर से 1.75 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

बारां जिले में साइबर थाना पुलिस ने ट्रेडिंग टिप्स के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी नितेश मीणा को गिरफ्तार किया.

Baran cyber fraud
साइबर थाना, बारां (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 5:00 PM IST

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बारां: जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस ने अस्पताल रोड स्थित एक मकान पर दबिश देकर अटरू थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव निवासी नितेश मीणा को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर ट्रेडिंग टिप्स सिखाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर साइबर ठगी करने का आरोप है.

1.75 लाख की साइबर ठगी: साइबर थाना अधिकारी भंवरसिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने पूर्व में तेलंगाना की एक महिला डॉक्टर को अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर ट्रेडिंग में निवेश कराने का झांसा दिया था. आरोपी ने खुद को ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताते हुए महिला को विभिन्न माध्यमों से विश्वास में लिया और करीब 1.75 लाख की साइबर ठगी को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू की गई, जिसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंची.

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आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस: थाना अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान साइबर थाना पुलिस ने अस्पताल रोड स्थित एक मकान पर कार्रवाई करते हुए आरोपी नितेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस साइबर गिरोह में उसके साथ अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

ट्रेडिंग के नाम पर करता था ठगी: प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था. इसके बाद विभिन्न बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों से रकम प्राप्त कर साइबर ठगी को अंजाम देता था. पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच कर रही है.

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गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी: साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई और इस नेटवर्क में कितने लोग सक्रिय हैं. साइबर थाना अधिकारी भंवरसिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है. कारवाई के दौरान सुकेंद्र सिंह, हेमराज नागर व स्वतंत्र सैनी समेत पुलिस जवान शामिल रहे.

पुलिस ने आमजन से की अपील: साइबर थाना पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ट्रेडिंग, निवेश या अधिक मुनाफे के नाम पर पैसा निवेश न करें. किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या निवेश संबंधी ऑफर मिलने पर पहले उसकी सत्यता की जांच करें और साइबर ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

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