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बारां: पंचायत चुनाव में फर्जी खबर और अफवाह फैलाने वाले 15 असामाजिक तत्व गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Baran )

बारां: जिले में पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस ने एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया. विशेष अभियान विजय दशमी के तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 15 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया पंचायतीराज चुनाव 2026 को देखते हुए बारां पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रख रही है. चुनाव के दौरान गलत खबर, अफवाह या भ्रामक तथ्य फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.