बारां: पंचायत चुनाव में फर्जी खबर और अफवाह फैलाने वाले 15 असामाजिक तत्व गिरफ्तार
Baran Chhabra Police Action: एसपी ने बताया-बारां पुलिस असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रख रही है.
Published : October 31, 2026 at 8:03 PM IST
बारां: जिले में पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस ने एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया. विशेष अभियान विजय दशमी के तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 15 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया पंचायतीराज चुनाव 2026 को देखते हुए बारां पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रख रही है. चुनाव के दौरान गलत खबर, अफवाह या भ्रामक तथ्य फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
भ्रामक पोस्ट फैलाने वालों पर बारां पुलिस की नजर: अभिषेक अंदासु ने बताया- बारां पुलिस टीम द्वारा सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर चुनावों को प्रभावित करने वाली भ्रामक वीडियो और पोस्ट प्रसारित करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. बारां पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वह आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करें और भयमुक्त होकर बिना किसी दबाव के मतदान करें. साथ ही ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए थाना स्तर पर एक गुप्त आसूचना टीम का गठन किया गया है. टीम द्वारा गुप्त रूप से आसूचना संकलन कर 200 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है. पुलिस द्वारा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
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ऑपरेशन विजयादशमी के तहत 15 असामाजिक तत्व गिरफ्तार: पुलिस ने धारा 126, 170 बीएनएसएस के तहत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें रविन्द्र सेन (30) पुत्र जगदीश निवासी चावलखेड़ी हाल प्रताप नगर, जगदीश (42) पुत्र प्रभूलाल जाटव निवासी देहरी थाना छबड़ा, महेन्द्र (22) पुत्र लड्डूलाल गाडरी निवासी श्रीराम कॉलोनी छबड़ा और शिव मीणा (18) पुत्र घनश्यामलाल मीणा निवासी देहरी थाना छबड़ा शामिल हैं.
इसके अलावा हंसराज (38) पुत्र हरिसिंह चंदेल निवासी निपानिया थाना छबड़ा, महेन्द्र (56) पुत्र शिवरिया कंजर निवासी शंकर कॉलोनी चांचौड़ा, लक्ष्मण (60) पुत्र सालग्या कंजर निवासी शंकर कॉलोनी चांचौड़ा, ओंकार (75) पुत्र हजारीलाल बंजारा निवासी उदपुरिया थाना छबड़ा और श्यामबाबू (30) पुत्र बलवन्तसिंह कंजर निवासी शंकर कॉलोनी चांचौड़ा को भी पुलिस ने पकड़ा है.
वहीं, अंकित नागर (22) पुत्र रामबाबू नागर धाकड़ निवासी भुवाखेड़ी थाना बापचा, पप्पू (43) पुत्र हीरालाल गुर्जर निवासी हनुवतखेड़ा थाना छबड़ा, फरमान (21) पुत्र फिरोज मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला छबड़ा, फारूख (19) पुत्र मुबारिक मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, इजमाम (21) पुत्र आबिद खान मुसलमान निवासी जोशी कॉलोनी छबड़ा और सोहिल खान (23) पुत्र मुन्ना खां मुसलमान निवासी अलीगंज छबड़ा थाना छबड़ा जिला बारां को गिरफ्तार किया गया है.
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