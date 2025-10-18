ETV Bharat / state

बारां नगर परिषद आयुक्त और सहायक अग्निशमन अधिकारी ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी ट्रैप में फंसे अधिकारी ( ETV Bharat Baran )

बारां: जिले के मांगरोल में एक दिन पहले ही 4000 रुपए की रिश्वत लेते होमगार्ड व इसके तुरंत बाद प्लाटून कमांडर को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद शनिवार को एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की. एसीबी ने बारां नगर परिषद आयुक्त मोतीशंकर नागर और सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख को ढाई लाख रिश्वत लेने पर दबोच लिया है. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि एसीबी को गत दिनों परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसे व्यापार करने में परेशान नहीं करने की एवज में आरोपियों द्वारा 5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है. इसके बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया. शनिवार को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई.