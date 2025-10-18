बारां नगर परिषद आयुक्त और सहायक अग्निशमन अधिकारी ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार
एसीबी ने उवेश शेख को तब दबोचा, जब वह रिश्वत की रकम को अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रहा था.
Published : October 18, 2025 at 3:11 PM IST
बारां: जिले के मांगरोल में एक दिन पहले ही 4000 रुपए की रिश्वत लेते होमगार्ड व इसके तुरंत बाद प्लाटून कमांडर को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद शनिवार को एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की. एसीबी ने बारां नगर परिषद आयुक्त मोतीशंकर नागर और सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख को ढाई लाख रिश्वत लेने पर दबोच लिया है.
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि एसीबी को गत दिनों परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसे व्यापार करने में परेशान नहीं करने की एवज में आरोपियों द्वारा 5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है. इसके बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया. शनिवार को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई.
पढ़ें: घूस का अनूठा तरीका: एएसआई ने पत्ते पर लिखकर मांगी 40 हजार रिश्वत, एसीबी ने दबोचा
इसके तहत परिवादी ढाई लाख रुपए लेकर सहायक अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा. जहां उवेश शेख ने यह रकम ली और स्कूटी की डिग्गी में रुपए रखकर रवाना होने लगा. जिसे एसीबी टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया. इसके बाद सरकारी आवास से आयुक्त मोतीशंकर नागर को डिटेन किया गया. एसीबी की कार्रवाई से पूरी नगर परिषद में हड़कंप मच गया. नागर मुख्य रूप से राजस्व अधिकारी पद पर यहां आए थे, जिन्हें आयुक्त का जिम्मा सौंपा हुआ था. अभी करीब दो महीने पहले ही यहां आए और जल्द एसीबी के शिकंजे में भी आ गए.