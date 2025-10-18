ETV Bharat / state

बारां नगर परिषद आयुक्त और सहायक अग्निशमन अधिकारी ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी ने उवेश शेख को तब दबोचा, जब वह रिश्वत की रकम को अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रहा था.

एसीबी ट्रैप में फंसे अधिकारी (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 3:11 PM IST

1 Min Read
बारां: जिले के मांगरोल में एक दिन पहले ही 4000 रुपए की रिश्वत लेते होमगार्ड व इसके तुरंत बाद प्लाटून कमांडर को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद शनिवार को एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की. एसीबी ने बारां नगर परिषद आयुक्त मोतीशंकर नागर और सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख को ढाई लाख रिश्वत लेने पर दबोच लिया है.

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि एसीबी को गत दिनों परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसे व्यापार करने में परेशान नहीं करने की एवज में आरोपियों द्वारा 5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है. इसके बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया. शनिवार को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई.

ढाई लाख की रिश्वत राशि के साथ दो अधिकारी ट्रैप (ETV Bharat Baran)

इसके तहत परिवादी ढाई लाख रुपए लेकर सहायक अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा. जहां उवेश शेख ने यह रकम ली और स्कूटी की डिग्गी में रुपए रखकर रवाना होने लगा. जिसे एसीबी टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया. इसके बाद सरकारी आवास से आयुक्त मोतीशंकर नागर को डिटेन किया गया. एसीबी की कार्रवाई से पूरी नगर परिषद में हड़कंप मच गया. नागर मुख्य रूप से राजस्व अधिकारी पद पर यहां आए थे, जिन्हें आयुक्त का जिम्मा सौंपा हुआ था. अभी करीब दो महीने पहले ही यहां आए और जल्द एसीबी के शिकंजे में भी आ गए.

