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Special: अपनों ने छोड़ा साथ तो गांव बना सहारा, 16 साल से खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रही बारां की दमयंती

अपनों ने छोड़ा साथ तो गांव बना सहारा ( ETV Bharat GFX )

बारां: किसी के सिर पर छत न हो और अपनों का साया भी उठ जाए, तो जिंदगी किस कदर बेबस हो जाती है, इसकी जीती-जागती तस्वीर बारां जिला मुख्यालय से सटे मंडोला गांव में दिखती है. गांव की पगडंडियों और खेतों की मेड़ पर भटकती दमयंती नागर पिछले 16 बरस से खुले आसमान को ही अपना घर मान बैठी है. तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि पहले मानसिक बीमारी ने जकड़ा, फिर शादी के बाद पति ने हाथ झटक दिया और आखिर में जन्म देने वाले माता-पिता ने भी मुंह मोड़ लिया.

कई सालों से अकेल रह रही है दमयंती: अक्सर गांवों की पहचान वहां की चौपालों, पक्के मकानों और लहलहाते खेतों से होती है, लेकिन मंडोला की पहचान आज दमयंती के प्रति गांव वालों की उस बेबस हमदर्दी से हो रही है. कोटड़ी में जन्मी इस बेटी का बचपन कभी अपनों की छांव में बीता था, मगर आज वह उसी समाज के बीच होकर भी बिल्कुल अकेली है. मंडोला की गलियों से गुजरते हुए जब लोग दमयंती को देखते हैं, तो कुछ पल के लिए उनके कदम ठिठक जाते हैं- एक ऐसी खामोशी के साथ, जिसमें दर्द तो बहुत है, पर रास्ता कोई नहीं दिखता.