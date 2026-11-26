Special: अपनों ने छोड़ा साथ तो गांव बना सहारा, 16 साल से खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रही बारां की दमयंती
बारां के मंडोला गांव में मानसिक रूप से अस्वस्थ दमयंती खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर है. पढ़िए लक्ष्मीचंद नागर की रिपोर्ट.
Published : November 26, 2026 at 5:24 PM IST
बारां: किसी के सिर पर छत न हो और अपनों का साया भी उठ जाए, तो जिंदगी किस कदर बेबस हो जाती है, इसकी जीती-जागती तस्वीर बारां जिला मुख्यालय से सटे मंडोला गांव में दिखती है. गांव की पगडंडियों और खेतों की मेड़ पर भटकती दमयंती नागर पिछले 16 बरस से खुले आसमान को ही अपना घर मान बैठी है. तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि पहले मानसिक बीमारी ने जकड़ा, फिर शादी के बाद पति ने हाथ झटक दिया और आखिर में जन्म देने वाले माता-पिता ने भी मुंह मोड़ लिया.
कई सालों से अकेल रह रही है दमयंती: अक्सर गांवों की पहचान वहां की चौपालों, पक्के मकानों और लहलहाते खेतों से होती है, लेकिन मंडोला की पहचान आज दमयंती के प्रति गांव वालों की उस बेबस हमदर्दी से हो रही है. कोटड़ी में जन्मी इस बेटी का बचपन कभी अपनों की छांव में बीता था, मगर आज वह उसी समाज के बीच होकर भी बिल्कुल अकेली है. मंडोला की गलियों से गुजरते हुए जब लोग दमयंती को देखते हैं, तो कुछ पल के लिए उनके कदम ठिठक जाते हैं- एक ऐसी खामोशी के साथ, जिसमें दर्द तो बहुत है, पर रास्ता कोई नहीं दिखता.
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20 साल पहले हुई थी शादी, लेकिन पति ने छोड़ा: मंडोला गांव के ग्रामीण रामस्वरूप के मुताबिक, दमयंती जन्म से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जाती है. करीब 20 साल पहले उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन वह वहां अधिक समय तक नहीं रह सकी और वापस लौट आई. इसके बाद जिंदगी जैसे किसी ठिकाने की तलाश में भटकती रह गई. न कोई स्थायी छत, न नियमित देखभाल और न ही ऐसा कोई सहारा, जो उसके आने वाले कल की चिंता कर सके. मंडोला गांव में उसकी सुबह किसी तय जगह से नहीं होती और शाम भी किसी निश्चित घर पर खत्म नहीं होती. वह कभी खेतों की तरफ निकल जाती है, कभी कुओं के आसपास दिखाई देती है तो कभी सड़क किनारे बैठी नजर आती है. बेशक मौसम बदले, मगर दमयंती की जिंदगी के हालात नहीं बदलते.
गांव वालों के घरों से मिलती है रोटी: ग्रामीण रमेश चंद बताते हैं कि दमयंती जिस घर के सामने पहुंच जाती है, वहां से उसे भूखा नहीं लौटना पड़ता. कोई रोटी दे देता है, तो कोई नाश्ता और पानी. ग्रामीण बताते हैं कि वे अपने स्तर पर उसे खाने-पीने की कमी नहीं होने देते और वह भी, जो रोटी देता है उसके खेत पर काम कर लेती है, लेकिन जब उसकी मानसिक स्थिति देखते हैं, तो गला भर आता है. वे कहते हैं कि भोजन देना उनके हाथ में है, लेकिन उसका इलाज और सुरक्षित भविष्य उनके अकेले के बस की बात नहीं है. इस कहानी का एक भावुक पहलू यह भी है कि गांव में कोई नया व्यक्ति आता है, तो ग्रामीण उसे दमयंती की पूरी कहानी सुनाते हैं. उनकी उम्मीद रहती है कि शायद यह व्यक्ति किसी ऐसी संस्था, मददगार या जिम्मेदार अधिकारी तक उसकी बात पहुंचा सके, जो उसे सुरक्षित जगह और उपचार दिला पाए.
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हर दिन ईश्वर से करते हैं एक ही प्रार्थना: ग्रामीण रामचंद्र धाकड़ का कहना है कि वे दमयंती को इस हालत में देखकर दुखी होते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं. वे ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो और उसे भी सम्मान के साथ जीने का मौका मिले. हमारी टीम जब मंडोला गांव पहुंची, तो ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा साझा की. उनकी मांग है कि प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं आगे आएं. दमयंती की स्वास्थ्य जांच कराई जाए और उसकी जरूरत के अनुसार किसी सुरक्षित आश्रय गृह में रहने, उपचार और नियमित देखभाल की व्यवस्था की जाए.
मंडेला के लोगों को मदद का इंतजार: सवाल सिर्फ एक दमयंती का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जहां किसी जरूरतमंद को दो वक्त की रोटी तो गांव वाले दे देते हैं, लेकिन इलाज और सुरक्षित जीवन के लिए उसे मदद का इंतजार करना पड़ता है. आखिर कब कोई उसकी सुध लेगा? मंडोला के लोग आज भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसे हाथ का इंतजार कर रहे हैं, जो उसे भटकती जिंदगी से निकालकर सुरक्षित छत और सम्मान दे सके.
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