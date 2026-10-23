Panchayati Raj Election 2026: केकड़ी, डीडवाना-कुचामन और बारां में नामांकन का आखिरी दिन, आखिरी घंटे तक लगी रही भीड़
लाडनूं विधायक मुकेश भाकर ने दावा किया कि कांग्रेस डीडवाना-कुचामन जिला परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी
Published : October 23, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:09 PM IST
डीडवाना-कुचामन/केकड़ी/बारां: पंचायती राज चुनाव 2026 के नामांकन के अंतिम दिन भारी उत्साह देखने को मिला.डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से शुरू हुआ नामांकन का सिलसिला दिनभर जारी रहा और अंतिम दिन 100 से अधिक प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए. भीड़ के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में मेले जैसा माहौल बन गया. व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात करना पड़ा. उधर, अजमेर के केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में भी नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों पर सुबह से गहमागहमी रही. वहीं, बारां में प्रत्याशी ढोल-नगाड़ों के साथ समर्थकों संग नामांकन दाखिल करने पहुंचे
लाडनूं विधायक भाकर बोले- कांग्रेस बनाएगी बोर्ड: लाडनूं विधायक मुकेश भाकर भी अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार से परेशान है और ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को नकारेगी. भाकर ने दावा किया कि कांग्रेस डीडवाना-कुचामन जिला परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी और पंचायत समितियों में भी जीत हासिल करेगी.
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भाजपा प्रभारी सोडाला बोले-जिला परिषद में बनाएंगे बोर्ड: दूसरी ओर, भाजपा चुनाव प्रभारी रणजीत सिंह सोडाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है. उन्होंने निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए पंचायत चुनाव में भी जीत का दावा किया. सोडाला ने कहा कि पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों का चयन किया है और भाजपा बहुमत के साथ जिला परिषद में अपना बोर्ड बनाएगी.
जिला प्रमुख हमारा होगा: भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी ने भी पार्टी की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को मिले लाभ को मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा. माहेश्वरी ने विश्वास जताया कि भाजपा पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर अपना जिला प्रमुख बनाएगी.
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केकड़ी की 22 पंचायतों में नामांकन पूरा: पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर अजमेर के केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है. पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई. नामांकन के दिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों पर सुबह से गहमागहमी रही, प्रत्याशी समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़ों के बीच नामांकन दाखिल करने पहुंचे.
चिह्न मिलते ही तेज हुआ जनसंपर्क: नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई. इसके बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए. चुनाव चिह्न मिलते ही उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर दिया है. प्रत्याशी घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं.
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शनिवार को होगा मतदान, 165 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत: केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनने के लिए शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. सरपंच पद के लिए कुल 165 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें अजगरा ग्राम पंचायत में सर्वाधिक 16 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि देवगांव में सरपंच पद के लिए केवल दो उम्मीदवार मैदान में हैं.
पंचायतवार प्रत्याशी: अजगरा में 16, रामपाली में 13, सबसे कम देवगांव में: ग्राम पंचायतवार प्रत्याशियों की संख्या इस प्रकार है- अजगरा में 16, बघेरा में 11, भरांई में 10, भीमड़ावास में 9, देवगांव में 2, जूनियां में 15, कादेड़ा में 9, कालेड़ा कृष्णगोपाल में 3, कणोंज में 8, खवास में 7, कोहड़ा में 6, लल्लाई में 3, लसाड़िया में 4, मानखण्ड में 9, मेवदाकलां में 7, मोलकिया में 6, नायकी में 6, निमोद में 5, प्रान्हेड़ा में 6, रामपाली में 13, सलारी में 7 तथा सरसड़ी में 3 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में हैं.
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जिला परिषद के 7 वार्डों के लिए भाजपा-कांग्रेस-तीसरे मोर्चे ने भरे पर्चे: बारां में जिला कलेक्टर कार्यालय पर नामांकन करने वालों की भीड़ लगी रही. इस दौरान भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार ने वार्ड नं. 11 से, जयेश गालव ने वार्ड नं. 7 से, विद्या रतन जयंत ने वार्ड नं. 8 से और हेमंत नागर ने वार्ड नं. 12 से नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा. कांग्रेस की ओर से वार्ड नं. 7 से गजेन्द्र सुमन, वार्ड 5 से चन्द्र प्रकाश नागर और वार्ड नं. 4 से प्रियंका नंदवाना ने पर्चा भरा.
तीसरे मोर्चे की ओर से वार्ड नं. 8 से जगदीश मेघवाल ने नामांकन किया. मेघवाल पूर्व में भाजपा के जिला परिषद सदस्य रहे हैं और टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ तीसरे मोर्चे में शामिल हो गए. तीसरा मोर्चा पूरे जिले में बसपा के 'हाथी' के निशान पर चुनाव लड़ रहा है. नामांकन के दौरान विधायक राधेश्याम बैरवा, जिला प्रमुख उर्मिला जैन और तीसरे मोर्चे के नेता नरेश मीणा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
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