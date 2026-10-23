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Panchayati Raj Election 2026: केकड़ी, डीडवाना-कुचामन और बारां में नामांकन का आखिरी दिन, आखिरी घंटे तक लगी रही भीड़

कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करते प्रत्याशी ( ETV Bharat Kekri )

डीडवाना-कुचामन/केकड़ी/बारां: पंचायती राज चुनाव 2026 के नामांकन के अंतिम दिन भारी उत्साह देखने को मिला.डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से शुरू हुआ नामांकन का सिलसिला दिनभर जारी रहा और अंतिम दिन 100 से अधिक प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए. भीड़ के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में मेले जैसा माहौल बन गया. व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात करना पड़ा. उधर, अजमेर के केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में भी नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों पर सुबह से गहमागहमी रही. वहीं, बारां में प्रत्याशी ढोल-नगाड़ों के साथ समर्थकों संग नामांकन दाखिल करने पहुंचे