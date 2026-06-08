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Husband Killed Wife : शराब के लिए रुपये नहीं दिए तो कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट

राजस्थान के बारां से सनसनीखेज खबर. पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट. दो दिन पहले मायके से लौटी थी. जानिए पूरा मामला...

Baran Crime
घटनास्थल और मृतका की तस्वीर (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 6:51 PM IST

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बारां: सारथल थाना क्षेत्र के नारेड़ा गांव में सोमवार को एक महिला की कुल्हाड़ी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि नारेड़ा निवासी 30 वर्षीय लीलाबाई की उसके पति धर्मराज लोधा ने हत्या कर दी है. सूचना पर थानाधिकारी धर्मपाल सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घर के भीतर पलंग पर लीलाबाई का शव मिल. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारथल भिजवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

सारथल थानाधिकारी धर्मपाल यादव ने बताया कि आरोपी धर्मराज लोधा शराब पीने का आदी है. पति-पत्नी के बीच शराब के रुपयों को लेकर विवाद हुआ था. पत्नि के रुपये नहीं देने पर धर्मराज ने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि मृतका के भाई रामकल्याण लोधा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है. हत्या के आरोपी की तलाश की जा रही है. एफएसएल एवं एमओबी टीम ने मौके पर पहुंच कर घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं, तथा मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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दो दिन पूर्व ही मायके से लौटी थी महिला, शराब के लिए पैसे मांगता था पति : मृतका के भाई रामकल्याण लोधा ने बताया कि वह दो दिन पहले ही अपनी बहन को मायके से नारेड़ा छोड़कर आया था. पति-पत्नी के बीच आए दिन होने वाले विवाद के चलते लीलाबाई पिछले कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी. उसने आरोप लगाया कि धर्मराज शराब पीने के लिए अक्सर पत्नी से रुपये मांगता था और कोई काम-धंधा भी नहीं करता था. परिवार करीब डेढ़ माह पूर्व जयपुर से अपने पैतृक गांव नारेड़ा आकर रहने लगा था.

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रामकल्याण ने बताया कि घटना से एक दिन पहले पूरा परिवार किसी देवस्थान के दर्शन करने गया था. लौटते समय दंपती के तीनों बच्चे अपनी बुआ के यहां मनोहरथाना क्षेत्र के सदला गांव में रुक गए थे, जबकि धर्मराज और लीलाबाई रविवार देर शाम नारेड़ा स्थित घर लौट आए थे. सोमवार सुबह ग्रामीणों ने महिला की हत्या की सूचना पुलिस को दी. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

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