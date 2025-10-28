अंता उपचुनाव: कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले-थोड़े वोट नरेश मीणा को जाएंगे, ऐसा सभी समाजों में होता है
कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने दावा किया कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी.
Published : October 28, 2025 at 5:52 PM IST
बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी है. इस बीच एक प्रेस वार्ता में मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा कि जब कोई प्रत्याशी किसी समाज से चुनाव लड़ता है, तो कुछ वोट इधर-उधर होते हैं. नरेश मीणा को भी मीणा समाज के वोट मिलेंगे. हालांकि जीत कांग्रेस प्रत्याशी की होगी.
निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बारे में पूछे गए सवाल पर रामचरण मीणा ने कहा कि मैंने हमेशा से कांग्रेस के लिए काम किया है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत होगी. उन्होंने कहा कि मीणा समाज हमेशा भाया के साथ रहा है. लेकिन इस बार थोड़े बहुत वोट नरेश मीणा को भी जायेंगे. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. यह बात केवल मीणा समाज की नहीं है. आजकल सभी समाजों में ऐसा होता है. उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत वोट इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन मीणा, भाया को वोट देंगे. गुर्जर भी भाया को वोट देंगे और सर्व समाज उन्हें ही वोट करेगा.
पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव: 'आप' का नरेश मीणा को समर्थन, केजरीवाल ने किया ऐलान
अंता उपचुनाव में कांग्रेस के द्वारा चुनाव प्रभारी बनाए गए हिंडोली विधायक अशोक चांदना की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा, 'मैं 1989 से भाया जी के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा. मगर आजकल समाजवाद की जो राजनीति चल रही है. कोई सा भी समाज हो, अगर समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो कुछ वोट इधर-उधर होते हैं. इस दौरान चुनाव प्रभारी हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने कहा कि हम हमारे प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया यदि चुनाव में जीतते हैं, तो अंता विधानसभा की नहीं बल्कि पूरे बारां जिले की आवाज विधानसभा में उठाएंगे. उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमारी सरकार ने स्वीकृत किए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें बंद कर दिया. यह सब जानकारियां विधानसभा से मिलेंगी और विधानसभा में पहुंचने के बाद प्रमोद जैन भाया विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे.