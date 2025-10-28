ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले-थोड़े वोट नरेश मीणा को जाएंगे, ऐसा सभी समाजों में होता है

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ( ETV Bharat Baran )

बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी है. इस बीच एक प्रेस वार्ता में मंगलवार को ​कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा कि जब कोई प्रत्याशी किसी समाज से चुनाव लड़ता है, तो कुछ वोट इधर-उधर होते हैं. नरेश मीणा को भी मीणा समाज के वोट मिलेंगे. हालांकि जीत कांग्रेस प्रत्याशी की होगी. निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बारे में पूछे गए सवाल पर रामचरण मीणा ने कहा कि मैंने हमेशा से कांग्रेस के लिए काम किया है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत होगी. उन्होंने कहा कि मीणा समाज हमेशा भाया के साथ रहा है. लेकिन इस बार थोड़े बहुत वोट नरेश मीणा को भी जायेंगे. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. यह बात केवल मीणा समाज की नहीं है. आजकल सभी समाजों में ऐसा होता है. उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत वोट इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन मीणा, भाया को वोट देंगे. गुर्जर भी भाया को वोट देंगे और सर्व समाज उन्हें ही वोट करेगा.