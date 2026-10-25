नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ीं, कृषि विभाग के अधिकारियों ने छबड़ा थाने में कराई FIR, मीणा बोले- किरोड़ी मीणा के दबाव में हुआ केस
नरेश मीणा ने कहा-मेरा चुनाव खराब कराने व मुझे वापस जेल भेजने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है.
Published : October 25, 2026 at 5:32 PM IST
बारां: भगत सिंह सेना प्रमुख और युवा नेता नरेश मीणा के खिलाफ कृषि विभाग के अधिकारियों ने छबड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. अधिकारियों ने उन पर भीड़ को उकसाने और धमकाने का आरोप लगाया है. नरेश मीणा ने अपने एक्स हैंडल पर मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है और आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में कृषि अधिकारियों ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है.
चुनाव खराब करने और जेल भेजने का षड्यंत्र: नरेश मीणा ने यह भी कहा है कि मेरा चुनाव खराब कराने व मुझे वापस जेल भेजने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है. जनता का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है और मुझे उम्मीद है कि मेरे जेल जाने के बाद भी जनता मेरा साथ देगी और हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट देकर पंचायत चुनावों में हमारा बोर्ड बनाएगी. वहीं छबड़ा डीएसपी ताराचंद ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है.
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मुझे 7 साल तक की हो सकती है जेल: मुकदमा दर्ज होने के बाद नरेश मीणा ने कहा कि पुलिस स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करती तो अलग बात थी, मगर कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है. इसका मतलब है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दबाव देकर मेरे पर यह मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें मुझे 7 साल तक की जेल हो सकती है.
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मैं इन मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं: नरेश मीणा ने कहा कि "मैं इन मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं. तुम नरेश मीणा को जेल में डाल सकते हो, हत्या करवा सकते हो, मगर नरेश मीणा अब नरेश मीणा नहीं रहा, नरेश मीणा अब एक सोच, एक विचार है. हाड़ौती के घर-घर से एक नरेश मीणा निकलेगा और नकाब पहने घूम रहे सत्ताधारी नेताओं को बेनकाब करेगा."
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