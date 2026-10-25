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नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ीं, कृषि विभाग के अधिकारियों ने छबड़ा थाने में कराई FIR, मीणा बोले- किरोड़ी मीणा के दबाव में हुआ केस

छबड़ा थाने में नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज ( ETV Bharat Baran file photo )

बारां: भगत सिंह सेना प्रमुख और युवा नेता नरेश मीणा के खिलाफ कृषि विभाग के अधिकारियों ने छबड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. अधिकारियों ने उन पर भीड़ को उकसाने और धमकाने का आरोप लगाया है. नरेश मीणा ने अपने एक्स हैंडल पर मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है और आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में कृषि अधिकारियों ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है.