बारां में ACB का एक्शन: 15 हजार की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और दलाल गिरफ्तार
कवाई थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल रामनिवास और दलाल हंसराज को एसीबी ने 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Published : September 3, 2026 at 9:20 PM IST
बारां: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी की टीम ने कवाई थाने में तैनात हेड कांस्टेबल रामनिवास और उसके एक दलाल हंसराज राठी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह पूरी कार्रवाई परिवादी को झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने और आईन्दा एक्ट के तहत कार्रवाई से बचाने की एवज में की गई है.
झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मांगी थी रिश्वत: एसीबी चौकी बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा ने बताया कि ब्यूरो को परिवादी गिर्राज नागर से एक शिकायत मिली थी. शिकायत में बताया गया था कि कवाई थाने का हेड कांस्टेबल रामनिवास उसे लगातार परेशान कर रहा है. आरोपी ने परिवादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर और झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने के बदले 70 हजार रुपये की मोटी रिश्वत मांगी थी.
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गोपनीय सत्यापन के बाद एसीबी ने बुना जाल: कालूराम वर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया. सत्यापन के दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि तय करना सही पाया गया. इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा के नेतृत्व में जाल बिछाया गया.
दलाल के जरिए रकम लेते ही दबोचे गए आरोपी: उन्होंने बताया कि तय सौदे के मुताबिक, आरोपी हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की यह राशि परिवादी के ही गांव के रहने वाले दलाल हंसराज राठी पुत्र रामप्रसाद, निवासी ग्राम कोहनी के माध्यम से ली. जैसे ही दलाल ने रिश्वत के 15 हजार रुपये पकड़े, एसीबी की टीम ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया. टीम ने मौके से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली है. फिलहाल, एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ और आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है. ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
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