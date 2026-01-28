ETV Bharat / state

प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 के निधन पर बिहार की राजनीति में शोक

'बहुत दुख और सदमा लगा': प्लेन क्रैश हादसे पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दुख जताया. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा 'महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के अचानक निधन की खबर से बहुत दुख और सदमा लगा. उनके परिवार, दोस्तों और फॉलोअर्स के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों के निधन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शोक जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर घटनास्थल और अजित पवार की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा 'डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत हृदय विदारक है. ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और इस संकट की घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति व संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.'

पटना: महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों के निधन हो गयी. इस घटना से पूरे देश की राजनीति में शोक का माहौल है. बिहार के नेताओं ने अजित पवार की मौत पर दुख जताया है. बुधवार की सुबह 8:45 बजे मुंबई से बारामती जा रहे चार्टर प्लेन क्रैश हो गया.

अत्यंत दुःखद समाचार: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है. NCP के एक सशक्त नेता के रूप में उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.

सम्राट चौधरी ने जताया दुख: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताते हुए कहा कि 'अजित पवार जी सहित कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें. शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.

लालू यादव ने की जांच की मांग: राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अजित पवार को विनम्र श्रद्धांजलि दी. लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा 'बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. तथा परिजनों और समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे. हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 'महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी सहित चार लोगों के असामयिक निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

