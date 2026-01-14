ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में 'बाड़ाहाट कु थौलू' का आगाज, 'विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव' में शीतकालीन पर्यटन पर मंथन

उत्तरकाशी में माघ मेला (बाड़ाहाट कु थौलू) आगाज हो गया है. जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की. वहीं, विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव भी शुरू हो गया.

UTTARKASHI MAGH MELA 2026
उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 14, 2026 at 8:02 PM IST

उत्तरकाशी: मकर संक्रांति पर उत्तरकाशी में प्रसिद्ध माघ मेला (बाड़ाहाट कु थौलू) शुरू हो गया है. पौराणिक माघ मेले का उद्घाटन बाड़ाहाट पट्टी के आराध्य कंडार देवता और बाड़ागड्डी क्षेत्र के हरि महाराज की डोली के सानिध्य में सीएम धामी की मौजूदगी में हुआ. वहीं, शीतकालीन चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों को सालभर रोजगार से जोड़ने के मकसद से आयोजित तीन दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का भी आगाज हो गया.

दरअसल, विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया. कॉन्क्लेव में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों से आए 50 टूर ऑपरेटर्स ने प्रतिभाग किया. इसके अलावा राज्य स्तर से 50 और स्थानीय स्तर से भी 50 टूर ऑपरेटर्स ने कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया.

निम यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आयोजित में शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन किया गया. इसके साथ ही उत्तराखंड को सालभर पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया. तीन दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव के तहत मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा, मां यमुना का खरसाली और सांकरी में केदारकांठा ट्रेक बेस कैंप का देश भर के टूर ऑपरेटर भ्रमण करेंगे. जिसके जरिए शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा देंगे.

वहीं, सीएम धामी ने इस विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव को उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने का एक साझा प्रयास बताया. उन्होंने कहा कि आज देश के बड़े शहर प्रदूषण, बढ़ते तापमान, ट्रैफिक और तनाव से दो चार हो रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड देश का एक 'नेचुरल हीलिंग डेस्टिनेशन' बन सकता है. इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब केवल चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेलनेस, नेचर, एडवेंचर, कल्चर, योग, मेडिटेशन के साथ ही सस्टेनेबल टूरिज्म का अहम केंद्र बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड को केवल 4 या 6 महीने का नहीं, बल्कि 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाया जाए.

उत्तरकाशी में बाड़ाहाट कु थौलू (माघ मेला) का आगाज: रामलीला मैदान में कंडार देवता और हरि महाराज की अगवानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्जवलित कर माघ मेला का औपचारिक शुभारंभ किया. इस अवसर पर मेला पंडाल में घंडियाल देवता, खंडद्वारी देवी, राज-राजेश्वरी देवी, त्रिपुर सुंदरी, नाग देवता व दक्षिण काली समेत कई देव डोलियां मौजूद रही.

सीएम धामी ने कहा कि यह एक लोक आस्था का महाकुंभ है. आज के दिन से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. आज उत्तरकाशी जिला अपनी एक आध्यात्मिक पहचान बना रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले में 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से सड़कों का निर्माण, मरम्मत और सुधारीकरण के काम किए जा रहे हैं.

उत्तरकाशी में ही 23 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जा रहा है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला का उच्चीकरण कर 46 करोड़ की लागत से उप जिला अस्पताल बनाया जा रहा है. सिल्क्यारा टनल का ब्रेकथ्रू भी हो चुका है, जल्द ही इस टनल का कार्य पूरा हो जाएगा. यमुनोत्री में हेलीपैड निर्माण, सिंचाई योजनाएं, भटवाड़ी में बाढ़ सुरक्षा कार्य समेत तमाम विकास के अन्य काम किए जा रहे हैं.

सीएम धामी ने कहा कि आज सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन कार्यक्रम पर काम कर रही है. वाइब्रेंट विलेज योजना से भी पर्यटन को नया आयाम दिया जा रहा है. जादुंग में उत्सव मैदान का निर्माण किया जा रहा है. आज उत्तरकाशी जिले में 12 हजार लखपति दीदी बन चुकी है. सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स में भी आज उत्तराखंड पहले स्थान पर है. राज्य में भी उत्तरकाशी तीन प्रमुख जिलों में शामिल है.

सीएम ने किया बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में संतों के आशीर्वचनों के शिलापट्टों का लोकार्पण: वहीं, सीएम धामी ने पौराणिक भगवान विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. साथ ही महान संतों के आशीर्वचनों और उनके आध्यात्मिक संदेशों पर आधारित संकलन का लोकार्पण किया.

