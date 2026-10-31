बाराबंकी में युवक की हत्या का खुलासा; 5 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी वारदात, 4 आरोपी गिरफ्तार
14 लाख रुपये के लेनदेन और महिला से बातचीत के विवाद में पांच लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी. चार आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:50 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:00 PM IST
बाराबंकी: बाराबंकी में करवा चौथ का सामान देने बहन के घर गए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, युवक के ही परिचितों ने पांच लाख रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी.
हत्या की वजह रुपयों का लेनदेन और एक महिला से बातचीत को लेकर विवाद सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है.
बहन के घर से लौटते समय किया गया अपहरण: सीतापुर जिले के सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया महिपतपुर गांव निवासी नितेश कुमार मौर्य पुत्र दिनेश कुमार मौर्य 29 अक्टूबर को अपनी बहन के घर करवा चौथ का सामान देने लखनऊ के बीकेटी गए थे. वह बाइक से वहां पहुंचे थे और सामान देने के बाद बड्डूपुर होते हुए सीतापुर लौट रहे थे. इसी दौरान बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में डफरपुर चौराहे के पास कार सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि इन लोगों ने नितेश को जबरन कार में बिठाया और अपने साथ ले गए.
ढाबे के पास खून से लथपथ मिले नितेश: अपहरण के बाद नितेश सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पन्ना ढाबा के पास खून से लथपथ हालत में मिले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नितेश को तत्काल सीएचसी महोली पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही नितेश की मौत हो गई.
सर्विलांस की मदद से चार आरोपी गिरफ्तार: मामले में तहरीर मिलने के बाद बाराबंकी की पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने खुलासे के लिए स्वाट, सर्विलांस और बड्डूपुर पुलिस की टीमें गठित कीं. पुलिस टीमों ने डिजिटल और मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से जांच आगे बढ़ाई. इसके बाद शनिवार को भगौली पुलिया के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीतापुर निवासी अंकित गुप्ता, दीपू उर्फ दिलीप कुमार वर्मा, अमरेंद्र वर्मा और मनोज मौर्य के रूप में हुई है.
14 लाख रुपये के लेनदेन से शुरू हुआ विवाद: पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता मनोज मौर्य है. मनोज ने नितेश से आरओ प्लांट लगवाने के नाम पर 14 लाख रुपये लिए थे. इसके अलावा दोनों साथ मिलकर धान खरीद का काम भी करते थे. पुलिस के अनुसार, धान खरीद के पैसों में भी मनोज ने 10 लाख रुपये का गबन किया था. नितेश लगातार अपने रुपये वापस मांग रहे थे, लेकिन मनोज उन्हें पैसे नहीं लौटाना चाहता था.
महिला से बातचीत को लेकर भी थी नाराजगी: पुलिस के मुताबिक, मनोज ने रुपये लौटाने से बचने के लिए नितेश की हत्या की योजना बनाई. उसने अपने साथी अंकित गुप्ता को भी इस साजिश में शामिल कर लिया. बताया गया कि अंकित एक महिला से बातचीत करता था और नितेश भी उसी महिला के संपर्क में था. अंकित नहीं चाहता था कि नितेश उस महिला से बातचीत करे. इसी नाराजगी के चलते वह मनोज की हत्या की योजना में शामिल हो गया.
पांच लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई हत्या: पुलिस के अनुसार, मनोज मौर्य और अंकित गुप्ता ने हत्या के लिए दीपू उर्फ दिलीप को पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी. दीपू ने इस वारदात में अमरेंद्र और दो अन्य युवकों को भी शामिल किया. 29 अक्टूबर को नितेश जब अपनी बहन के घर से लौट रहे थे, तब योजना के मुताबिक उस महिला ने उनकी लोकेशन और आने-जाने की जानकारी अंकित को दी. इसके बाद आरोपियों ने बड्डूपुर थाना क्षेत्र में डफरपुर के आगे एक अस्पताल के पास नितेश को रोककर कार में बैठा लिया. उनकी बाइक और सिलिंडर सड़क किनारे ही छोड़ दिए गए.
ट्यूबवेल के पास गला रेतकर की हत्या: पुलिस के मुताबिक, अपहरण के बाद आरोपी नितेश को सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र में पन्नू फैमिली ढाबा के आगे एक ट्यूबवेल के पास ले गए. वहां हत्या के इरादे से उनका गला रेत दिया गया. इसके बाद नितेश को नेशनल हाईवे के पास पन्ना ढाबा के नजदीक खून से लथपथ हालत में छोड़ दिया गया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है.
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