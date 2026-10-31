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बाराबंकी में युवक की हत्या का खुलासा; 5 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी वारदात, 4 आरोपी गिरफ्तार

दोस्ती की आड़ में रची हत्या की साजिश, चार आरोपी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: बाराबंकी में करवा चौथ का सामान देने बहन के घर गए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, युवक के ही परिचितों ने पांच लाख रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी.

हत्या की वजह रुपयों का लेनदेन और एक महिला से बातचीत को लेकर विवाद सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है.

बाराबंकी की पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी. (Photo Credit: ETV Bharat) बहन के घर से लौटते समय किया गया अपहरण: सीतापुर जिले के सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया महिपतपुर गांव निवासी नितेश कुमार मौर्य पुत्र दिनेश कुमार मौर्य 29 अक्टूबर को अपनी बहन के घर करवा चौथ का सामान देने लखनऊ के बीकेटी गए थे. वह बाइक से वहां पहुंचे थे और सामान देने के बाद बड्डूपुर होते हुए सीतापुर लौट रहे थे. इसी दौरान बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में डफरपुर चौराहे के पास कार सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि इन लोगों ने नितेश को जबरन कार में बिठाया और अपने साथ ले गए. ढाबे के पास खून से लथपथ मिले नितेश: अपहरण के बाद नितेश सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पन्ना ढाबा के पास खून से लथपथ हालत में मिले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नितेश को तत्काल सीएचसी महोली पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही नितेश की मौत हो गई. सर्विलांस की मदद से चार आरोपी गिरफ्तार: मामले में तहरीर मिलने के बाद बाराबंकी की पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने खुलासे के लिए स्वाट, सर्विलांस और बड्डूपुर पुलिस की टीमें गठित कीं. पुलिस टीमों ने डिजिटल और मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से जांच आगे बढ़ाई. इसके बाद शनिवार को भगौली पुलिया के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीतापुर निवासी अंकित गुप्ता, दीपू उर्फ दिलीप कुमार वर्मा, अमरेंद्र वर्मा और मनोज मौर्य के रूप में हुई है.